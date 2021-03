Turizm destinasyonu olmak 

Dünyada ülkeler vardır gelirlerini turizmden karşılarlar. Bazıları yer altı zenginlikleri ile ekonomilerini sürdürürler, bir kısmı tarihten kendilerine kalan mirası değerlendirerek kendi turizmlerini yaratırlar. Bu misalleri çoğaltabiliriz.

Şanslı ülkelerin arasında adalar sayılabilir. Özellikle küçük ve orta boy adalar turistik özellikleri, denizi, kumu, iklimi ile bazı bölgelerde öne çıkarlar. Bir de buna tarihi kıymetlerin iyi korunmuşluğu eklenirse değer daha çok artar. Aslında çekiciliği artıran başka faktörler de vardır. Mesela insanların boş vakitlerini günün modasına uygun değerlendirmeleri gibi. Ekstrem sebeplere bir misal verecek olursak, her gün on binlerce kişinin Hollywood stüdyolarını ziyaret ettiğini, oradan yüzlerce binlerce dolarlık hediyeler aldığını söyleyebiliriz.

Tabiat - eğlence - harcatma

Bu üç kelime turizmin bir noktada ana ögeleridir. Yatırımcılar sırf bu maksatla çok ciddi oteller inşa ederler. Devlet bu otel komplekslerine kolay ulaşım için havaalanları, otoyollar, kıyı düzenlemeleri, altyapıları organize eder. Hedef gelen turisti mutlu ederek, ekonomiyi iyileştirmektir.

Şimdi gelelim Kıbrıs’a,

Tanrı güzel ülkemize bir çok imkan bahşetmiş. Yalnız deniz, kum, güneş değil; tarihi kahramanlık simgeleri, manastırlar, kiliseler, camiler, belki de Akdeniz çanağının en muhteşem otelleri, SPA’ları, zengin birçok medeniyeti içinde barındıran mutfağı ve de gücünü çok eskilerden alan müziğiyle, şiiriyle, şarkısı ile kocaman bir kültür.

Casinolara gelince...

Kuzey Kıbrıs’tan başlıyorum. Önce kapı komşumuza gidip daha sonra yakın coğrafyada bazılarının adını sayarak geçeceğim Bulgaristan, Eski Yugoslavya, Avusturya, Malta, İsviçre, Fransa tabi ki Monte Carlo, yazmakla başa çıkamayacağımız en az daha on ülke.

Kıta değiştiriyorum Asya’nın Singapur, Makao adası. Mesela bu adada yatırım gücünüz varsa, denizden arazi satın alıp, otelinizden daha büyük casinoyu okyanus üzerinde inşa edebiliyorsunuz. Şimdi gelelim dünyanın en gelişmiş kıtası Amerika’ya.

Hemen aklınıza tabi ki Las Vegas geldi ama ben derim ki Atlantik City’i unutmayın. Yerli kanı taşıyan kişilerin tapulu arazilerde kurdukları talih oyunları tesislerine. Hatta bazılarında sizi makyaj ile yerli olmuş kişiler misafir ediyor. Pıtrak gibi Amerika’nın her yerinde varlar. Kanada ile Amerika arasında ciddi bir casino trafiği var.

Avustralya da pastadan pay alıyor. Afrika’yı da unuttum sanmayın evvela akla Cape Town geliyor, Afrika ülkesinde de birçok casino mevcut.

Şimdi bu ülkelerin insanları, yapılan bu işlemin doğruluğunu düşünebilirler, tartışabilirler ama bu neden ile ülkelerine yüzbinlerce para biriminden nakit sağlandığını görünce ferah bir yaşam için devlet bütçesinin bu konudan pay aldığını müşahede edince ‘’istemezük’’ diyorlar mı, kendi kendime bu soruyu soruyorum.

Kıbrıs’a geldiğim yıllarda Güney Kıbrıs ile aramızda olan hudut tamamen kapalıydı. Sonraları ani bir karar ile açıldı ve çeşitli ihtiyaçlarını gidermek, değişik yemekler yemek, casinolarda eğlenmek için Güney Kıbrıslı komşularımız Kuzey’e gelmeye başladılar. Önce Lefkoşa daha sonrada diğer ilçeler bundan çok ciddi pay aldı. Tabi olayın tersi de oldu Güney Kıbrıs’a geçmek isteyen vatandaşlar o tarafa giderek bazı ihtiyaçlarını tedarik etmeye baladılar.

Özellikle kiliseyle süren uzun tartışmalar sonucu Larnaka, Limasol ve Lefkoşa’da birer casino açıldı. Fakat henüz Kuzey Kıbrıs’taki servis ve kaliteye ulaşamadılar. Durum böyle olunca Larnaka Havaalanı üzerinden Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapan turist sayısı gün geçtikçe arttı.

Gelen turisti Güney Kıbrıs’ta tutabilmek için, daha sonraki yazımda sizlere bahsedeceğim Batı Limasol Zakaki’de 2019 inşaatına başlatılan City of Dreams Mediterranean otel, casino kompleksi büyük bir hızla devam ediyor. Biz ise hala muhteşem tesislerimize öcü gözüyle bakıyoruz. (Editör: Funda Oktay)