Tutuklu yargılanacak

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yabancı uyruklu 21 yaşındaki I.G.A. isimli kadını 150 dolar karşılığında erkeklere pazarladığı iddia edilen Mariam Darasimi Abubakar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının I.G.A.'nın 29 Kasım 2020 tarihinde I.G.A.'yı Girne'de erkek bir şahısla 150 dolar karşılığında cinsel ilişkiye girmesi için teşvik ettiğini dile getirdi. Zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini ancak geri kalan kısmına etki edemeyeceğini kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.