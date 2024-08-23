Panik havası

Kıbrıs Rum Yönetimi, ikisi İsrail, biri Alman vatandaşı 3 emlak pazarlayıcısını, kuzeydeki Rum mülklerinin satışına aracılık ettikleri gerekçesiyle tutuklamasının ardından, hedefteki KKTC şirketleri ve yöneticilerinin isimlerini yayınladı.

Politis gazetesinin, isimleri deşifre etmesi emlak sektörüne atılmış bir dinamit olarak değerlendirildi.

Yayınlanan listede özellikle son zamanlarda İskele ve Esentepe’de yüzlerce konut inşasına imza atan ünlü KKTC şirketleri ve onların sahipleri yer alıyor! Gazetenin haberinde bu listenin ‘Çevreciler Hareketince’ hazırlandığı iddia edilse de ana kaynağın Rum istihbaratı olduğu tahmin ediliyor.