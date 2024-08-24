Yerel lezzetler yerel türküler

Yeniboğaziçi 13. Pulya Festivali renkli etkinliklerle devam ediyor. Etkinlikler kapsamında 4. Aytotoro Tavası yemek yarışması gerçekleştirildi.

Kıbrıs'ın lezzet uzmanı değerli şef Mustafa Şah’ın başkan olduğu jüride Korenium şeflerinden Ahmet Hocalar ve DAÜ Gastronomi Bölümü şeflerinden Mine Adalıer yer aldı.

Birbirinden güzel Aytotoro Tavası sunumlarının yapıldığı yarışmada Şifa Çubuk birinci,

Rahme Fahlioğulları ikinci ve Ayşın Manioğluları üçüncü seçildi.

Başta Aytotoro Tavası olmak üzere yöresel lezzetlerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen yarışma yoğun ilgi gördü.

Müzikseverler coştu

Öte yandan festival kapsamında Grup Otantik, birbirinden güzel Kıbrıs türkülerini seslendirdi.

Festivalin en çok beklenen etkinliklerinden biri olan Grup Otantik konseri, müzikseverleri coşturdu.

