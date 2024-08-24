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Yerel lezzetler yerel türküler

Pulya Festivalinde Aytotoro Tavası yemek yarışması düzenlendi, Grup Otantik konser verdi

Yerel lezzetler yerel türküler
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Yeniboğaziçi 13. Pulya Festivali renkli etkinliklerle devam ediyor. Etkinlikler kapsamında  4. Aytotoro Tavası  yemek yarışması gerçekleştirildi.
Kıbrıs'ın lezzet uzmanı değerli şef Mustafa Şah’ın başkan olduğu jüride Korenium şeflerinden Ahmet Hocalar ve  DAÜ Gastronomi Bölümü şeflerinden Mine Adalıer yer aldı.
Birbirinden güzel Aytotoro Tavası sunumlarının yapıldığı yarışmada Şifa Çubuk birinci, 
Rahme Fahlioğulları ikinci ve  Ayşın Manioğluları üçüncü seçildi. 
Başta Aytotoro Tavası olmak üzere yöresel lezzetlerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen yarışma yoğun ilgi gördü.

Müzikseverler coştu
Öte yandan festival kapsamında Grup Otantik, birbirinden güzel Kıbrıs türkülerini seslendirdi. 
Festivalin en çok beklenen etkinliklerinden biri olan Grup Otantik konseri, müzikseverleri coşturdu.
 

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