Test stoku artırılacak

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Uluslararası önemi haiz halk sağlığı acil durumu” ilan edilen maymun çiçeği olarak da bilinen mpox virüsü ile ilgili bir dizi karar üretti.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarda; PCR stoku ve ilaç stokunun arttırılacağı, ayrıca “endemik” ülke listelerinin ve vaka sayılılarının dağılımlarının yakından takip edileceği ifade edildi.

Söz konusu kararlar şu şekilde açıklandı:

“1) Tanı yöntemi; PCR'dır. Elimizde PCR mevcut olup stok artırımına gidilecektir.

2) Tanı konulduktan sonra virüsü taşıyan kişi izole altına alınacaktır. Doktorunun gerek görmesi halinde Hastanede takip edilecektir.

3) Herhangi bir pozitif kişi ile temas eden kişiye bilgi verilerek, semptom olması halinde Hastaneye müracaat etmesi gerektiği bildirilecek.

4) Tedavide kullanılan ilaçlar elimizde mevcut olup stok artırımına gidilecektir.

5) Dünya Sağlık Örgütü ve Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri kararları takip edilecek. Endemik ülke listeleri ve Mpox vaka sayılarının dağılımları daha yakın takip altına alınarak, düzenli monitörize ve takip edilecektir.

6) Bildirimli zorunlu hastalıklar kapsamındadır. KTTB ve Bakanlığımıza bağlı kurumlara hatırlatma yazılarak TSHD'ne bildiriminin zamanında yapılması istenilecektir.

7) Farkındalığı artırmak, koruyucu önlemler ve bilgi verilmesi amacı ile Bakanlığımız bildiri yayınlayacak ayrıca broşür hazırlayarak web sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşacaktır.”

Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2024, 10:10