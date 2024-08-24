Projeye destek

Fileleftheros gazetesi, Avrupa Komsiyonu’nun, Great Sea Interconnector elektrik enterkonnekte projesine doğrudan müdahil olan taraflara mektup göndererek “elindeki tüm diplomatik araçları” kullanacağına dair güvence verdiğini yazdı.

Gazete, AB Enerji Genel Müdürlüğü’nün, müdahil taraflara gönderdiği mektupla, Güney Kıbrıs’taki, Kıbrıslı Rum ve Yunan tüketicilerin projeye yüz milyonlarca ödeyip faydalarından yararlanamamasıyla ilgili ciddi olasılığa ve bu arada da Türkiye’nin “keyfi olarak MEB’ine dahil ettiği deniz bölgelerindeki haklarına atıfta bulunarak kablo döşenmesini engellemesiyle ilgili endişeleri gidermeye çalıştığını" belirtti.

Gazete, Güney Kıbrıs’tan edindiği bilgilere atıfta bulunarak Güney Kıbrıs’ın bunu; AB kanadından olan olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiğini ancak Güney Kıbrıs’ın, Türkiye’nin eylemleri nedeniyle projenin olası engellenmesi ihtimaliyle, maliyetin elektrik tüketicileri tarafından üstlenilmesi konusunda anlaşmaya varması için de yeterli olmadığını düşündüğünü de yazdı.

Gazete Avrupa Komisyonu’nun internet sayfasındaki “Avrupa Komisyonu’nun, projenin jeopolitik risklerden korunması amacıyla tüm diplomatik araçları kullanacağı” şeklindeki ifadesine de yer verdi.

Öte yandan Haravgi gazetesi Avrupa Komisyonu Enerji Müdürlüğü yetkilisinin, bu güvenceyi; temmuz ayında Fransız Nexans adına, Güney Kıbrıs-Yunanistan elektrik bağlantı kablosu döşenmesi amacıyla Kasos adası ve Kerpe arasındaki deniz alanında deniz yatağı araştırması yapan bir geminin Türk yetkililer tarafından “taciz edilmesiyle” ilgili olarak verildiğini yazdı.