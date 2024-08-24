İstifa edin

Raif UZKAN

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), okullara yerleştirilen konteyner sınıflar nedeniyle okulların "toplama kampları ve inşaat alanlarını andırdığını" belirterek, eğitimde geri dönülemez yaralar açmakla suçladığı hükümeti istifaya çağırdı.

CTP’den, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu bir grup, dün Yenikent’teki Suat Günsel İlkokulu’nda eylem ve basın açıklaması yaptı. Eylemde “‘Hükümet’ Sınıfta Kaldı” ve “Eğitimde Tasarruf Olmaz” pankartları açıldı.

Eylemde konuşan CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, "ülke eğitimine hiçbir katkıda bulunmayan hükümetin şimdi de konteyner sınıflarda eğitimi normalleştirme peşinde olduğunu" söyledi.

Hükümeti, eğitimi plansız-programsız ve iş bilmez uygulamalarla bitirmek, bilimsellikten uzak öngörüsüz politikalarla, sadece parası olanın hizmet alabildiği gölge bir eğitim sistemi yaratmakla eleştiren Barçın, kamu okullarının ruhsuz yapılar haline getirilerek, okul olmaktan çıkarıldığı görüşünü savundu.

Konteyner sınıfların normalleştirilmeye çalışılması bir yana, sadece konteyner yapılardan oluşan okullar yaratılmaya başlandığını söyleyen Barçın, "kamu okullarının altyapı sorunlarını çözemeyen hiçbir uyarıya kulak asmayan, çocukları toplama kamplarını andıran konteyner yapılara mahkûm eden hükümet, deprem fizibilite raporları doğrultusunda okul yıkımlarını ve inşaat çalışmalarını da planlayamıyor" dedi.

Barçın, ayrıca, kamusal eğitimi güçlendirmeyi, yeni okullar yapmayı beceremeyenlerin, okul yapımını varlıklı iş insanlarının inisiyatifine terk ettiğini, plansızca yapılan okulların kalabalık sınıflara çare olamadığını ve tıklım tıklım sınıflarda öğrenim yapmanın kamu okullarının kaderi haline geldiğini savundu.

İki sene önce hizmete giren okulların bile konteyner sınıflarla doldurulup çocuklara oyun alanı bırakılmadığını ifade eden Barçın, her boş gördüğü alana konteyner diken anlayışın, kantini, atölyesi, laboratuvarı ve bahçesinde tek bir ağaç olmayan okullar yarattığını söyledi.

“Okul yöneticileri ‘dilenci’ durumuna düşürülüyor”

Hükümetin “öğretmen tasarrufu” politikasıyla ders yükü altında ezdiği, pedagojiden yoksun, çağ dışı ortamlarda görev yapmaya yolladığı öğretmenin meslek statüsünü yerle bir ettiğini öne süren Barçın, hükümeti, öğretmenin itibarsızlaşmasına seyirci kalmakla suçladı.

Barçın, ciddi ekonomik sorunlar yaşanan okullara “bidon boya” yollamak dışında hiçbir şey yapmadığını iddia ettiği hükümetin, okul yöneticilerinin “dilenci” durumuna düştüğü gerçeğini de görmezden geldiğini kaydetti.

