Paralar nerede? 

Güney Kıbrıs Meclisi Kurumlar Komitesinin dün yaptığı ikinci toplantıda, son aylarda Rum kesimine nakit olarak gelen ve kara parayla ilgili olduklarına dair güçlü belirtiler bulunan milyonlarca Euro’yla ilgili konunun ele alındığı belirtildi.

Toplantının “Paralar nereye gitti?” sorusuna yanıt bulunamadan sona erdiğini yazan Haravgi gazetesi, oligarkların ve onlarla iş birliği yaptığına inanılan insanların paralarla dolu valiz ve çantalarla Güney Kıbrıs’a gittiğini kaydetti.

Gümrükten geçerken bu kişilerin önlerine “halı serildiğine" işaret eden gazete, konunun Kara Para Aklamayı Önleme Birimi'ne (MOKAS) havale edildiğini ancak neredeyse hiçbir zaman paraların tespit edilemediği çünkü bu süre zarfında paraların “uçtuğu” yorumunda bulundu.

Bu durumun son aylarda muazzam boyutlara ulaştığını kaydeden gazete, haberin devamında derlediği bazı bilgilere yer verdi.

2021 yılının ocak ayından bu yılın mart ayına kadar 119 milyon Euro’luk bir meblağ için havalimanlarındaki gümrük birimlerine bin 77 nakit para transferi beyanında bulunulduğunu kaydeden gazete, 2023 yılının ocak ayı ile 2024 yılının mart ayı arasındaki dönemde 105 milyon Euro’yla ilgili 825 para transferi beyanında bulunulduğunu belirtti.

825 beyandan 336’sının Rum polisi ve MOKAS tarafından araştırıldığını ve araştırılan miktarın 101,6 milyon Euro olduğunu belirten gazete, bu miktarın yapılan beyanların yüzde 96’sını teşkil ettiğini ifade etti.