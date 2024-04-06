Büyük sorun oldu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, sığınmacılar konusunu görüşmek ve akışa bir son vermek için pazartesi günü Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu ve Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı Yeorgios Cicikostas eşliğinde Lübnan’a gideceğini açıkladı.

Fileleftheros haberi birinci sayfasından “Başkan Alelacele Lübnan’a… Beyrut’u Sığınmacı Akışını Durdurmaya İkna Etmek İçin Kendisine Bakanlar Grubu ve Milli Muhafız Ordusu Komutanı Eşlik Ediyor” başlık ve spotlarıyla verdi.

Habere göre, sığınmacılar konusunda Pazar günü, sürekli temas ve teknokratik düzeyde temas halinde olduğu Avrupa Komisyonu Başkanı ile görüşeceğini söyleyen Hristodulidis pazartesi günü de Dışişleri ve İçişleri bakanları, RMMO komutanı ve diğer devlet yetkilileriyle birlikte Lübnan’a gideceğini açıkladı.

Hristodulidis, sığınmacılar meselesini “kriz” olarak niteledi ve “Zor durumdayız. Ancak bu durumu göğüsleyebilmek için elimizden geleni yapacağız. Elimizden gelen derken, bu durumu göğüsleyebilmemiz için hiçbir şeyi ihtimal dışı bırakmıyorum.” ifadesini kullandı.

Politis haberi "Başkan Hristodulidis Pazartesi Günü Siyasi Liderlik Eşliğinde Lübnan’a Gidiyor” başlığıyla aktardı.