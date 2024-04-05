KTAMS: Açlık sınırı 23.644 TL

KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden alınan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikaya gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırlanan rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Mart 2024 tarihi itibariyle açlık sınırı 23.644 TL olarak hesaplandı.



Yapılan çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 202,63 TL aylık 6078,90 TL; yetişkin bir erkek için günlük 212,09 aylık 6362,70 TL; 15-19 yaş çocuk için günlük 224,58 TL aylık 6737,40 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 148,84 TL aylık 4465,20 TL olarak hesaplandı.



Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı ise 23.644 TL oldu. İstatistik Kurumu’nun resmi rakamlarına göre ülkede 2024 Ocak ayında %3.84, Şubat ayında %4.59, Mart ayında ise %6.91, üç aylık toplam %16.11 enflasyon meydana geldi. Yıllık enflasyon ise % 94,45 olarak açıklandı.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2024, 14:13