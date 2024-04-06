KKTC’ye daha çok destek

Mehmet KARA

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dün KKTC’ye geldi.

Ercan Havalimanında Yılmaz’ı Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan ve diğer yetkililer karşıladı.

KKTC'ye günübirlik resmi ziyarette bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Güzelyurt’ta vatandaşlarla buluştu, Başbakanlık tarafından organize edilen ve Güzelyurt Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına katıldı.

İftar programına Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı. Yılmaz’ın, Başbakan Üstel’le görüşmesinde kabloyla elektrik konusu yeniden gündeme geldi.

Üstel: Projeleri birer birer yapacağız

Başbakan Ünal Üstel, hükümet olarak Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan her türlü iş birliği içinde sıkıntıları birer birer çözeceklerini, ülkenin ihtiyacı olan projeleri birer birer yapacaklarını dile getirdi.

Başbakan Ünal Üstel, iftar programında yaptığı konuşmada, Kadir Gecesi olması nedeniyle bugünün en önemli gecelerden biri olduğunu söyledi, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın KKTC’ye her gelişinde bir müjde ve bir proje getirdiğini kaydetti.

Asrın Projesi ile Anadolu’dan çıkıp KKTC’de Geçitköy barajına dökülen suyun önce evlere geldiğini ifade eden Üstel, “Ardından suyu etap etap Güzelyurt ovaları ile buluşturuyoruz. Birinci, ikinci ve üçüncü etap için 23 milyona yakın bir bütçe ayırdılar” dedi.

Üstel, tüm etapların tamamlanmasından sonra Türkiye suyunu almayan hiçbir narenciye bahçesinin kalmayacağını kaydederek, İkinci Asrın Projesi’nin ise kablo ile enerji olduğunu ve fizibilite çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

“Güzelyurt Hastanesi yakın zamanda hizmete girecek”

Güzelyurt’un uzun zamandır gündeminde olan Güzelyurt Hastanesi’nin 2016’dan beri atıl durumda olduğuna dikkat çeken Üstel, hastanenin ihalesinin yapıldığını ve çok yakın bir zamanda hizmete gireceğini söyledi.

Yılmaz: Yeni mali iş birliği protokolü üzerinde çalışıyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC’de her bir vatandaşa dokunmak, çok daha iyi nitelikli ortamda yaşamasını sağlamak amacıyla, Türkiye ile KKTC arasında yeni mali iş birliği protokolü konusunda çalıştıklarını açıkladı.

Yılmaz, Güzelyurt'ta narenciye ürünü için ilk etapta 15 bin ton, orta vadede 40 bin tonu hedefleyen bir soğuk hava deposu inşa çalışması başlatılacağını ifade etti.

Günübirlik KKTC ziyaretini sürdüren Yılmaz, Güzelyurt’taki iftar buluşmasında yaptığı konuşmada, “Türkiye yüzyılı aynı zamanda Kıbrıs Türkünün de yüzyılıdır KKTC yüzyılıdır, bu yüzyılı hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Yılmaz, siyasi konularda da her zaman KKTC’nin yanında yer aldıklarını vurgulayarak “Egemen eşitliği, eşit statüyü savunuyoruz, savunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

