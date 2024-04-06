Günışığı Kreş ve Anaokulunda çocukların sanatsal yönünü gelişmesi amacıyla müzik etkinliği düzenlendi. Çocuklar gitar eşliğinde çalınan şarkılara eşlik etti. Eğlenceli vakit geçiren minikler, aynı zamanda yeni bilgiler öğrendi. Kreşte düzenlenen müzik etkinliğinin çeşitli enstrümanlarla devam edeceği belirtildi.
Minikler çok eğlendi
Günışığı Kreş ve Anaokulunda müzik etkinliği düzenlendi
Günışığı Kreş ve Anaokulunda çocukların sanatsal yönünü gelişmesi amacıyla müzik etkinliği düzenlendi. Çocuklar gitar eşliğinde çalınan şarkılara eşlik etti. Eğlenceli vakit geçiren minikler, aynı zamanda yeni bilgiler öğrendi. Kreşte düzenlenen müzik etkinliğinin çeşitli enstrümanlarla devam edeceği belirtildi.
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