banner564

Minikler çok eğlendi

Günışığı Kreş ve Anaokulunda müzik etkinliği düzenlendi

Minikler çok eğlendi
banner598

Günışığı Kreş ve Anaokulunda çocukların sanatsal yönünü gelişmesi amacıyla müzik etkinliği düzenlendi. Çocuklar gitar eşliğinde çalınan şarkılara eşlik etti. Eğlenceli vakit geçiren minikler, aynı zamanda yeni bilgiler öğrendi. Kreşte düzenlenen müzik etkinliğinin çeşitli enstrümanlarla devam edeceği belirtildi.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ödülleri verildi
Ödülleri verildi
  1. KIBRIS

banner608

banner473