‘Çözüm umudu var’

Sözde Maraş Belediye Başkanı Simos Yoannu, Kıbrıs sorununa iki bölgeli, iki toplumlu federal çözüm bulunmasından yana olduklarını söyledi.

Haravgi gazetesine göre Yoannu bir soru üzerine Maraş konusunda halka karşı samimi olmaları gerektiğini, bu konudaki gelişmeleri belirleyenin “Maraş Belediyesi” olmadığını, kararların siyasi düzeyde alındığına dikkat çekti.

Yoannu bu durumda, gerek kendisinin gerekse daha önceki belediye başkanları tarafından sarf edilen çabaların, büyük, özlü ve sürekli olmadığı anlamına gelmediğini belirtti.

Kapalı Maraş konusunda rol oynayabileceğini düşündükleri siyasi, diplomatik ve kurumsal unsurlarla çok sayıda temasta bulunduklarını belirten Yoannu, bu temaslar çerçevesinde Maraş konusunun önceliği teşkil ettiği yönde sözler, anlayış açıklamaları ve teyitler aldıklarını ancak pratikte, kapalı Maraş bölgesinin “kolonizasyonunu” önlemek için gösterilen büyük çabalara rağmen, somut hiçbir sonucun elde edilemediğini de söyledi.

Kıbrıs sorununa ilişkin bir soru üzerine Yaonnu, bu konuda umudun her zaman var olduğunu, bardağın daima boş tarafına değil dolu tarafına bakılması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türk liderliğindeki değişikliğin olumlu bir adımı teşkil ettiğini savunan Yoannu, bu durumun Kıbrıs sorununun sadece çözebileceğini söylemelerinin mümkün olmadığını ancak farklı önkoşullar yarattığını ifade etti.

Yoannu, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin büyük ölçüde Türkiye’ye ve bölgede meydana gelen jeostratejik değişikliklere bağlı olduğunun herkes tarafından bilindiğini iddia etti.

İki devlete dayalı çözüm modelinin de kesin olarak gündemden çıkarılması gerektiğini savunan Yoannu, amacın iki kesimli iki toplumlu federasyon olduğunu yineledi.

Yoannu açıklamaları kapsamında, kapalı Maraş bölgesinin “kolonizasyonun sağlanması halinde bunun; toprak meselesinin özlü olarak kapanacağı” anlamına da geleceğini ileri sürdü.