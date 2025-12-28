Hedefi aştı

Güney Kıbrıs’taki iki hava alanının 2025’in ilk 11 ayında ciddi bir yoğunluk yaşadığı bildiril-di. Haravgi gazetesi; Hermes Airport şirketinin verilerine dayanarak 2025 yılında ilk 11 ayda Larnaka Havalimanı'nın 9 milyon 365 bin, Baf Havalimanı'nı ise 3 milyon 640 bin yolcuya hizmet verdiğini yazdı.

Gazete; bu yıl içinde İsrail’den, Larnaka ve Baf’a yönelik uçuşlarda ciddi artışların olduğuna dikkat çekti. İsrail’den Güney Kıbrıs’a yolcu sayısında bu yıl artış gözlemlendiğini ve bir mil-yon İsrail vatandaşının seyahat ettiğini yazdı.

Bu arada Güney Kıbrıs’taki havalimanlarında Noel yortusu nedeniyle yoğunluk yaşandığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Larnaka ve Baf havalimanlarındaki yolcu akışının ve sefer sayılarının, Noel yortusu döneminde yüksek düzeyde olduğunu yazdı.

Habere göre, Larnaka Havalimanı'nda geçtiğimiz Cuma günü sadece uluslararası destinasyon olan 65 varış ve 38 kalkış, Baf Havalimanı'nda ise 14 varış ve 13 kalkış gerçekleştirildi.