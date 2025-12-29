2 milyonluk bütçe ayrıldı

Rum Başpiskoposu Georgios, Ortodoks din adamlarının da katıldığı bir ayinde 2025 yılını değerlendirirken, 2026 yılına ilişkin düşüncelerini de aktardı. Georgios, Kıbrıslı Rumların sayısını artırmak için çok çocuklu ailelere mali yardım uygulamasının başarılı olduğunu savundu.

Yeni yılda üçten fazla çocuk sahibi olan ailelere mali desteğin devam edeceğini söyleyen Georgios, bu maksatla 2 milyon Euro’luk bir bütçe hazırladıklarını ifade etti.

Başpiskopos ayrıca, Meclis'teki tartışmalarda milletvekillerini meşgul eden ötanazi konusundaki Kilise'nin tutumunun altını çizdi. Georgios "Kilise bunu kabul edemez çünkü insanlara hayat veren bir kişi değildir. Hayat veren de, hayatı alan da Tanrı'dır" dedi.

“Kilise bu hastaların acılarını hafifletmek için palyatif bakım üniteleri kurmaya çalışacak” diyen Başpiskopos, bu insanların daha fazla acı çekmemeleri için Tanrı'ya dua edildiğini de sözlerine ekledi. " Ona yalvarıyoruz, ama biz oraya müdahale etmiyoruz ."

Kıbrıs'ın ilk krematoryumunun 2026'da açılması planlanırken , Başpiskopos bunun Kilise için dogmatik bir konu olmadığını söyledi.

