Pile’de G-3’le silahlı soygun

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun terhis sırasında seferilerine zimmet ettiği G-3 tipi askerî tüfekle karma köy Pile’de silahlı soygunda gerçekleştirildi. Bir Kıbrıslı Rum’a ait internet kafenin maskeli iki kişi tarafından G-3 kullanılarak soyulduğu bildirildi.

Politis gazetesine göre; birinin elinde G-3 tipi askerî tüfek, diğerinin elinde tabanca olan maskeli iki kişi saat 17.00 sularında bir Kıbrıslı Rum tarafından çalıştırılan kafeye girdi. Hiçbir şey söylemeden kasaya yönelen maskeliler, çok daha fazla para bulunan kasadan sadece bin Euro aldı, beraberlerinde getirdikleri naylon torbaya koydu ve yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.

Gazete, olay yerine giderek güvenlik kamerası kayıtları da dahil incelemede bulunan Larnaka polisinin, maskeli olmaları nedeniyle failleri tespit etmekte zorlandığını ancak “ilk bakışta olayın ardında herhangi bir örgütlü suç planı olmadığına” inandığını yazdı.