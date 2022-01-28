Tatar da katıldı

Cumhurbaşkanlığı’nın girişimiyle Mine Kar ve Cem Kar tarafından hazırlanan “Fotoğrafları ve Kendi Sözleri ile Yaşamı; Rauf Raif Denktaş Sergisi” Kayseri’de açıldı.

Sergi açılışı, yaşasaydı 98 yaşında olacak olan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın doğum gününde yapıldı.

Açılış, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Sergi için, Denktaş’ın fotoğraf arşivinde yer alan 50 bin fotoğraf arasından 250 fotoğraf özenle seçildi. Bu fotoğraflar gerek Denktaş’ın kendi kitaplarında, gerekse sözlerinin yer aldığı diğer kitaplar taranarak anlamlandırıldı.

Sergide, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın özel yaşamı ve Kıbrıs tarihine ışık tutan sözleri ile görülmemiş fotoğraflarının yanı sıra, çocukluğu, ailesi, mücadele yılları ve kendi objektifinden oluşan fotoğraflar da yer alıyor.