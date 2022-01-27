Güzel haber

Bakanlar Kurulu, 2022 vergilendirme dönemi için kişisel indirim miktarını 75 bin 600 TL olarak saptadı. Asgari ücret vergiden muaf tutuldu.

Önceki gün onaylanan karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Öte yandan Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na akaryakıt temininde kullanılması amacıyla, Capital Bank Ltd.'den yıllık % 4,50 faiz oranı ile 4.000.000 USD tutarında BCH (overdraft) şeklinde sürekli doldur/boşalt çalışacak borçlanmanın, devlet kefaletine dayalı olarak kullanılmasına karar verdi.

Bu karar da Resmi Gazetede yer aldı.