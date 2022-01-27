Neyin tahsilatı?

Suna ERDEN

Girne’nin Esentepe bölgesinde alacak-verecek meselesi yüzünden yabancı uyruklu bir şahsın evini basıp, kapıları kırdıkları, soygun yaptıkları iddia edilen Mehmet Topaloğulları, Hüseyin Sariler ile suçla bağlantılı olduğu öne sürülen Seren Fellahoğlu tespit edilerek gözaltına alındı. Olaya karışan bir şahsın daha arandığı belirtilirken, 3 zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlıların evini bastıkları şahsı tehdit ettikleri, cep telefonunu çaldıkları açıkladı.

Mahkemede aktarılan iddialara göre; olay 24 Ocak 2022 tarihinde saat 01.30 sularında meydana geldi. Mehmet Topaloğulları, Hüseyin Sariler, B.Ç.Ş isimli erkek şahıs, Esentepe’de, Ikechukwu Chukwuebuka Jerrydım isimli şahsın evine açık unutulan pencereden girdi. Üç zanlı, odaların kapılarına tekme atarak, kırdı, evi dağıttı. Soyguncular, o esnada evde bulunan Eunıce Nyamandı’nin elindeki cep telefonunu zorla aldı, kendilerine olan borcunu ödemesi için tehdit etti. Soyguncular evden ayrılırken, Eunıce Nyamandı’yi polise gitmemesi konusunda da uyardı.

Yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatan polis, önceki gün Mehmet Topaloğulları, Hüseyin Sariler ve suçla bağlantılı olduğu tespit edilen Seren Fellahoğlu’nu tutukladı. Mehmet Topaloğulları’nın Güzelyurt’taki evinde arama yapan polis,14 gram uyuşturucu madde de ele geçirdi. Üç zanlı dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak haklarında 2 gün tutukluluk emri alındı. B.Ç.Ş isimli şahsın ise arandığı bildirildi.