‘Onurlu direniş’

Cemre Peral YANIKER

Kıbrıs Türk halkının İngiliz Sömürge Yönetimi’ne karşı 27-28 Ocak 1958’de verdiği mücadelede şehit düşenler törenlerle anıldı. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Açman, Türklerin sömürge idaresine karşı yiğitçe başkaldırdığını ifade ederek, yakılan o kıvılcım ateşi ile bu günlere gelindiğini söyledi.

Direnişin 64. Yıldönümü nedeniyle Lefkoşa Şehitler Anıtı ve Küçük Kaymaklı Mezarlığı’nda düzenlenen törenlere, Merkez Kaymakamı Hüseyin Gültekin, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi, Lefkoşa Türk Belediyesi temsilcisi ile kurum kuruluş ve dernek temsilcileri ve şehit aileleri katıldı.

İlk tören saat 09.00’da Lefkoşa’da Şehitler Anıtı önünde yer aldı. Törende, protokol sırasına göre çelenklerin anıta konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve saygı atışı yapıldı.

İstiklal Marşı’nın okunması ve bayrakların göndere çekilmesinin ardından, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Açman günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Tören, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu öğrencisinin günün anlam ve önemine ilişkin şiir okumasıyla sona erdi.

İkinci tören ise 09.30’da Küçük Kaymaklı Mezarlığı’nda yapıldı.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından, tören din görevlisi tarafından dua okunmasıyla devam etti.

Tören, şehit kabirlerinin ziyareti ve çiçek konulmasıyla bitti.

Açman: Dünya çapında yankı yaratan bir isyandı

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Açman, Kıbrıs Türkünün kadını, genci ve yaşlısı ile ata yadigarı bu adada, şan ve şerefine yakışır bir şekilde yaşama hakkı elde etmek için şahlanışın 64’üncü yıldönümünde, hakları uğruna seve seve canlarını veren aziz şehitlerin manevi değerleri huzurunda saygı ile eğilmeyi milli bir görev saydıklarını söyledi.

Açman, “64 yıl önce bugün sömürge idaresinin kaypak ve tek taraflı iradesini protesto etmek gailesiyle yapılan yürüyüş, sömürge idaresinin gaflet içerisindeki idarecileri tarafından kanlı bir savaşa çevrilmiştir” ifadelerini kullandı.

27 Ocak günü binlerce kişinin Lefkoşa Sarayönü’nde toplandığını belirten Açman, gösterilerde Lefkoşa Polis Merkezi önünde barikat kuran İngiliz asker ve polislerinin göstericilerin geçmesine izin vermediğini, göz yaşartıcı bomba kullandığını, İngiliz askeri aracının dört Türkü ezdiğini, Şerife Mehmet isimli yaşlı kadının ise bu olay yerinde can verdiğini belirtti.

Türklerin sömürge idaresine karşı yiğitçe başkaldırdığını ve onların modern silahlarına karşı taş ve sopalarla mücadele ederek yılmadan bu adadaki varlığını dünyaya bir kez daha hatırlattığını dile getiren Açman, yakılan o kıvılcım ateşi ile bu günlere gelindiğini söyledi.