Vizyon daha  güçlü KKTC

Kayseri temaslarına başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kayseri Üniversitesi’nde “Mavi Vatan’da KKTC’nin Rolü” konulu konferans verdi.

Ersin Tatar, Kıbrıs’ta 60 yıldır yan yana yaşayan iki ayrı devlet olduğunu vurgulayarak, “Tanınma elbette bir gün gelecek. Dünya bu gerçeğe gözlerini kapayamaz” dedi.

“Bizim için önemli olan milletin bekası ve Kıbrıslı Türkler olarak varlığımızı sürdürebilmek” ifadelerini kullanan Tatar, vizyonlarının daha güçlü bir KKTC olduğunu söyledi.

Kıbrıslı Türklerin, Rumlar kadar egemen ve devlet sahibi olduğunu ifade eden Tatar, Ercan’a karşı Maraş önerisini kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Fahri doktora belgesi, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa tarafından Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan konferansta, video gösterimi de yapıldı.

Gesi Bağları ve Mağusa Limanını dinledi

Konferans öncesinde müzik dinletisi de sunuldu. “Gesi Bağları” ve “Mağusa Limanı” türküleri seslendirildi.

Konferansın yapıldığı Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi salonu Türkiye ve KKTC bayraklarıyla donatıldı.

Tatar: Türkeş ve Eroğlu da Kayserili

Cumhurbaşkanı Tatar konferansta yaptığı konuşmada, ilk olarak sıcak karşılama için teşekkür etti. İki yıl önceki Kayseri ziyaretini hatırlatan Tatar, Cumhurbaşkanı olarak fahri doktora almasından duyduğu memnuniyeti belirtti.

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun ve Alparslan Türkeş’in atalarının Kayseri bölgesinden olduğunu belirten Tatar, Osmanlı torunları olarak Kıbrıs Türk varlığını sürdürme mücadelesini verdiklerini söyledi.

Osmanlı döneminde ilk olarak Vakıflar İdaresi’nin kurulduğuna dikkat çeken Tatar, 307 sene Kıbrıs’ın kesintisiz olarak Osmanlı tarafından yönetildiğini belirtti.

“En acı gün adanın İngiltere’ye kiralanması”

Kıbrıslı Türklerin tarihinde en acı günün adanın İngiltere’ye kiralanması olduğunu vurgulayan Tatar, Türk bayrağının gönderden indirilmesinin bir yıkım olduğunu kaydetti.

Dedesinin de Türk milliyetçisi olduğunu ifade eden Tatar, dedesinin hayatında Türkiye’ye gidemese de Ankara radyosunu dinleyerek, Türkiye özlemini giderdiğini söyledi.

“Doğu Akdeniz’deki duruş çok önemli”

Mavi Vatan’da kıta sahanlığı, deniz yetki alanları, münhasır ekonomik bölge kavramlarının çok değerli olduğunu ifade eden Tatar, bunlara sahip çıkmanın önemini vurguladı. Tatar, hidrokarbon zenginliklere sahip çıkma adına, Doğu Akdeniz’deki duruşun çok önemli olduğunu söyledi.

Tatar, Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıslı Rumlar kadar egemen olduklarını vurguladı, Rumların Annan Planı’na hayır demesinin ortaklık temelinde bir anlaşmanın olamayacağını ortaya çıkardığını kaydetti.

Kayseri’de çeşitli ziyaretlerde bulundu

Çeşitli ziyaretler kapsamında Kayseri'ye gelen Tatar, Büyükşehir Belediyesi girişindeki KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları tarafından hazırlanan "Yarıyıl Sanat Sergisi"ni gezdi.

Başkan Memduh Büyükkılıç’ı da makamında ziyaret eden Tatar, burada yaptığı açıklamada, Türkiye ile olmadan güçlerini bulamayacaklarını, ekonomi, ticari ve kültürel anlamda Anadolu ile birlikte olduklarını vurguladı.

Daha sonra Belediye Meclis Salonu'nda "Kıbrıs Gazileri ile Buluşma" programına katılan Tatar, Kıbrıs’ın ulusal ve milli bir dava olduğunu, sıradan bir mesele olmadığını söyledi.