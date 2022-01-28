Senaryolar dedikodu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulundu. Sucuoğlu, hükümet kuruma çalışmaları, ekonomik konular, elektrik kesintileri, Türkiye ile ilişkiler ve Kıbrıs konusunu değerlendirdi.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından ortaya atılan hükümet senaryoları ve bakan isimlerinin dedikodudan ibaret olduğunu ifade eden Sucuoğlu, bunların yanlış şeyler olduğunu kaydetti.

Hükümeti kurma görevi alabilmesi için Anayasa’ya göre önlerinde 10 günlük bir yasal süreç olduğuna işaret ederek, hızlı bir şekilde hükümeti kurmak için bu süreyi iyi değerlendireceklerini belirten Sucuoğlu, “Hükümeti kiminle kuracağımız henüz belli değil ama rahat, nisap sorunu yaşamayan bir hükümet lazım. Hedefimiz uzun ömürlü bir hükümet” dedi.

Yeni kurulacak hükümetin önceliğinin ekonomi ve halkın refahı olacağını ifade eden Sucuoğlu, elektrik konusunun da tamamen masaya yatırılması gerektiğini belirterek, elektrikte yaşananların sürdürülebilir ve kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

Hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili çıkan haberlerin dedikodu olduğunu, “spor toto” gibi “o bakanlık senin, bu bakanlık benim” şeklinde kendilerince isimler ortaya koyulduğunu kaydeden Sucuoğlu, bunların yanlış şeyler olduğunu söyledi.

“Halkı hep birlikte, el birliğiyle kurtarabileceğiz”

Muhalefette kim olursa olsun onlardan da yapıcı eleştiri isteyeceklerini, zamanın “iş ola, geleneksel eleştiri” zamanı olmadığını ifade eden Sucuoğlu, hükümet olarak da yapıcı eleştirileri değerlendireceklerini kaydetti.

Sucuoğlu, hükümeti kurduktan sonra belli toplantılarda ve özellikle ekonomik açılımlarda muhalefet parti temsilcilerini de aralarında görmek isteyeceklerini ifade ederek, içinde oldukları sürecin son 10 yılların en sıkıntılı süreci olduğuna işaret etti.

Bu sarmalın içinden de halkı hep birlikte el birliğiyle kurtarabileceklerine dikkat çeken Sucuoğlu, onun için de kısır çekişmeler ve siyasi çıkar için bencil hareketler zamanı olmadığını belirtti ve zamanın birlikte hareket etme zamanı olduğunu vurguladı.

