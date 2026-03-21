Plan ilerliyor

Rum Yönetimi’nin, Kıbrıs’taki egemen İngiliz askeri üslerinin görüşmeye açılması konusunu Avrupa Konseyi sonuç bildirgesine ekletmeyi başardığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi; Brüksel’deki muhabirinin imzasını taşıyan haberi “Üsler Konusunda Önemli Atıf… AB Görüşme Sırasında Kıbrıs’a Yardım Sağlamaya Hazır Olduğunu Açıklıyor” başlığıyla aktardı.

Habere göre sonuç bildirgesinde, AB’nin bölgeye yakın üye devletlerin yanında olacağı belirtildi ve Doğu Akdeniz’de ve Güney Kıbrıs’ı desteklemek için askeri güç konuşlandıran üye üyeleri selamlandı. Avrupa Konseyi’nin Güney Kıbrıs’ın Birleşik Krallık ile Kıbrıs’taki İngiliz üslerini görüşmeye açıma niyetini tanıdığı ve gereği halinde destek vermeye hazır olduğu kaydedildi.

Rum yönetimi İngiliz üsleriyle ilgili ifadenin karara girmesini ve Avrupa Birliği’nin, Rum yönetiminin konuyu İngiltere hükümetiyle görüşmeye açma niyetine destek vermesini çok önemli buluyor.

Gazete Avrupa Konseyi’ndeki görüşmeleri yakından takip eden kaynakları işaret ederek bu ifadenin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in çabaları sonucunda karara eklendiğini, Hristodulidis’in AB liderlerine bölgedeki durum ve İngiliz üsleri varlığının Ada’yı nasıl etkilendiği konusunda bilgi verdiğini aktardı.

Habere göre sonuç bildirgesinde Güney Kıbrıs’a atıf yapılan başka maddeler de var. Bunlardan biri Gazze’deki insani durum ve İsrail’e yapılan, Gazze’nin tamamına kesintisiz insani yardım ulaştırılmasına derhal destek verme çağrısı ile ilgili. Bu çağrıya Güney Kıbrıs üzerinden deniz koridoru da dahil edildi.

Avrupa Savunma ve Güvenliği ile ilgili paragrafta da “AB’nin doğu sınırlarındaki duruma dikkat çekildi, Rusya ve Beyaz Rusya’dan gelen tehditler ve İran ve Orta Doğu’daki durumdan doğrudan etkilenen üye ülkelerin karşı karşıya bulunduğu riske dikkat çekildi. “AB’nin bütün kara, hava ve deniz sınırlarının savunmasının Avrupa’nın top yükün güvenliğine katkı koyduğu” kaydedildi.



Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2026, 03:40