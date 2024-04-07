Polis peşlerinde

Güney Kıbrıs’ın Limasol kentinde Çarşamba günü bir araç galerisinin kurşunlanmasının ardından Perşembe günü bir başka galeriye daha ateş açıldı.

Haravgi gazetesinin haberinde, galeride bulunan bazı araçların ve ofisin kurşunlardan zarar gördüğü belirtilirken, Rum polisinin her iki kurşunlanma olayı arasında ilişki olması ihtimali üzerinde durduğu aktarıldı.

Gazete bir diğer haberinde ise, Baf’ta önceki akşam yaklaşık bir saat arayla iki ayrı kundaklama olayının meydana geldiğini yazdı.

Habere göre ilk olayda, bir kuaför salonu kundaklanırken, ikinci olayda ise park halindeki bir aracın altına konulan bomba patladı.

Kundaklama olayında 24 yaşındaki bir şahsın tutuklandığını belirten gazete, park halindeki araca konulan bombanın patlaması olayında ise polisin soruşturmasının sürdüğünü vurguladı.

