3 gün içinde yargılanacak 

Suna ERDEN

Gönyeli ve Lefkoşa’da farklı tarihlerde park halinde bulunan iki adet karavanı çaldığı tespit edilerek tutuklanan Kıbrıslı Rum Georgios Stavrou, dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Üç kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 14 gün tutukluluk emri alınan ancak sağlık sorunlarından dolayı son 10 gündür Lefkoşa Devlet Hastanesinde tedavi gören zanlı dün sabah taburcu edildi.

Zanlı öğleden sonra mahkemeye çıkarılarak, yargılanmak üzere 3 gün süreyle cezaevine gönderildi.

Zanlının 2024 yılı Nisan ayında çaldığı karavanın bulunmadığı, güneye götürdüğü belirtildi.

Gönyeli’de 6 Ağustos’ta çalınan karavanın ise Akıncılar da tespit edildiği kaydedildi.

Kuzeye kaçak geçerken yakalandı, hırsız olduğu ortaya çıktı

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 9 Ağustos 2024 tarihinde sabah saat 06.00 sıralarında Akıncılar bölgesinde askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, kuzeye geçtiğinin tespit edilerek, aynı gün tutuklandığını söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının 6 Ağustos 2024 tarihinde saat 05.40 sıralarında Gönyeli - Yenikent Belediye bulvarında üzerinde boş arazi içerisinde park halinde bulunan N.A.’ya ait Beyerland marka karavanı yönetiminde bulundurduğu KQL 367 plakalı Nisan Note marka aracın arka çekici demirine bağlayıp çekmek suretiyle çaldığını söyledi.

Polis, karavanın Akıncılar bölgesinde tespit edilip emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının ayrıca 13 Nisan 2024 tarihinde saat 06.00 sıralarında Lefkoşa’da King Oto isimli araç galerisinin yanında park halinde bulunan 9 bin Sterlin değerindeki Elddis Odessey marka Honda Civic marka karavanı da arka çekici demirine bağlayıp çekmek suretiyle çaldığını belirtti.

Polis, yapılan tüm araştırmalara rağmen Elddis Odessey marka karavanın bulunamadığını açıkladı.

Polis, ayrıca zanlının en son 17 Eylül 2021’de ülkeye yasal girişinin olduğunu, bu tarihten sonra iki ayrı araçla KKTC’ye yasa dışı yollardan giriş-çıkış yaptığının belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının 14 Ağustos’ta hücrede olduğu esnada fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını ve gıyabında 8 gün ek tutukluluk emri alındığını kaydetti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirerek, zanlının 3 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine ve ayrıca doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.