Rakamlar ürkütücü

Güney Kıbrıs’ta son bir yıl içerisinde ele geçirilen uyuşturucu madde miktarında geçen yıla oranla artış kaydedildiği, Avrupa ve bölgede görülen yeni bir tip sentetik uyuşturucu maddeye ise henüz rastlanmadığı bildirildi.
Gazete, geçen yıl 59 kilo hintkeneviri tipi uyuşturucu madde ele geçirildiği göz önüne alındığında, hintkenevirinde büyük artış gözlemlendiğini belirtirken Avrupa ve bölge ülkelerde görülen ve Rum makamlarında endişeye sebebiyet veren yeni bir tür sentetik uyuşturucu maddeye ise henüz rastlanmadığını aktardı.