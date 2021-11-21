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Rakamlar ürkütücü

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Güney Kıbrıs’ta bu yıl ele geçirilen uyuşturucu miktarı 200 kiloya yaklaştı

Rakamlar ürkütücü
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  Güney Kıbrıs’ta son bir yıl içerisinde ele geçirilen uyuşturucu madde miktarında geçen yıla oranla artış kaydedildiği, Avrupa ve bölgede görülen yeni bir tip sentetik uyuşturucu maddeye ise henüz rastlanmadığı bildirildi.

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   Fileleftheros gazetesi, Rum Narkotik Polisi’nin verilerine göre, Güney Kıbrıs’ta bu yıl 190 kilo hintkeneviri, 4 kilo 88 gram kokain ve 3 kilo 700 gram metamfetamin tipi uyuşturucu madde ele geçirildiğini yazdı.
   Gazete, geçen yıl 59 kilo hintkeneviri tipi uyuşturucu madde ele geçirildiği göz önüne alındığında, hintkenevirinde büyük artış gözlemlendiğini belirtirken Avrupa ve bölge ülkelerde görülen ve Rum makamlarında endişeye sebebiyet veren yeni bir tür sentetik uyuşturucu maddeye ise henüz rastlanmadığını aktardı.


 

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