Aşı çalışması Pazar’a takıldı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 21 bin 539 test sonucu 171'i yerel 265 pozitif vakaya rastlandı, 130 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan 43 bin 821 testten 212'si pozitif çıktı. Her iki kesimde de can kaybı olmazken, kuzeyde dün Pazar günü olması nedeniyle hiç aşı yapılmadı.

KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 3 kişi yurt dışından gelirken, 91 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydı. 171 kişi ise yerel vaka.

Vakalardan 91 kişi Lefkoşa, 40 kişi Girne, 18 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele, 11 kişi Lefke Bölgesi'nden.

Covid-19 genel tablo

Dün yapılan test sayısı: 21.539

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 265

Ülke dışından gelen vaka sayısı : 3

Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı: 91

Yerel vaka sayısı: 171

İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı: 130

Dün kaybedilen hasta:

Yapılan toplam test sayısı: 3.920.371

Toplam vaka sayısı: 26.297

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 23.619



Tedavisi devam eden vaka sayısı: 2584Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 79Merkezi karantinadaki vaka sayısı : 2489Toplam kaybedilen hasta sayısı: 96Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 16

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 0

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 496

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 153

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 7540

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 83.774.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 43 bin 821 testten 212'si pozitif çıktı.

Rum Sağlık Bakanlığı bugün saptananlar ile birlikte toplam vaka sayısının 130 bin 100'e ulaştığını açıkladı.

Tedavi gören hasta sayısı 105, durumu ciddi olanların sayısı 35 olarak açıklandı. Bugün can kaybı yaşanmadığından toplam can kayıpları 590'da kaldı.