Aşı çalışması Pazar’a takıldı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 21 bin 539 test sonucu 171'i yerel 265 pozitif vakaya rastlandı, 130 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan 43 bin 821 testten 212'si pozitif çıktı. Her iki kesimde de can kaybı olmazken, kuzeyde dün Pazar günü olması nedeniyle hiç aşı yapılmadı.
KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 3 kişi yurt dışından gelirken, 91 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydı. 171 kişi ise yerel vaka.
Vakalardan 91 kişi Lefkoşa, 40 kişi Girne, 18 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele, 11 kişi Lefke Bölgesi'nden.
Covid-19 genel tablo
Dün yapılan test sayısı: 21.539
Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 265
Ülke dışından gelen vaka sayısı : 3
Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı: 91
Yerel vaka sayısı: 171
İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı: 130
Dün kaybedilen hasta:
Yapılan toplam test sayısı: 3.920.371
Toplam vaka sayısı: 26.297
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 23.619
Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 79
Merkezi karantinadaki vaka sayısı : 2489
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 96
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 16
Aşı ve bileklik
Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 0
Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 496
Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 153
Takip edilen toplam bileklik sayısı: 7540
Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 83.774.
Güneydeki durum
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 43 bin 821 testten 212'si pozitif çıktı.
Rum Sağlık Bakanlığı bugün saptananlar ile birlikte toplam vaka sayısının 130 bin 100'e ulaştığını açıkladı.
Tedavi gören hasta sayısı 105, durumu ciddi olanların sayısı 35 olarak açıklandı. Bugün can kaybı yaşanmadığından toplam can kayıpları 590'da kaldı.