‘Sorunları çözmeli’

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, döviz krizi ile dünya genelinde yeniden artan Coronavirüs salgını krizine işaret ederek, “Önümüzdeki dönemde ekonomide, sağlıkta ve eğitimde tedbir alabilen, dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek krizleri yönetebilen kişilerin hükümette görev alması gerektiğini” söyledi.

HP Genel Başkanı Özersay, HP Lefkoşa’da Taşkınköy Spor Kulübü’nü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında HP Genel Başkanı Özersay’a, HP Genel Sekreter’i Gülşah Sanver Manavoğlu, Mağusa Milletvekili Ayşegül Baybars, Girne Milletvekilleri Erek Çağatay ve Jale Refik Rogers da eşlik etti. Etkinlikte ayrıca HP Lefkoşa İlçe Başkanı Mehmet Manavoğlu, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve destekçileri de hazır bulundu.



Özersay, ziyarette yaptığı konuşmada, “Döviz karşısında eriyen Türk Lirası ve fakirleşme yanında kış döneminde dünya genelinde yeniden yükselen pandemi krizine bakıldığında, önümüzdeki dönemde ekonomide, sağlıkta ve eğitimde tedbir alabilen, dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek krizleri yönetebilen kişilerin görev alması gerekiyor” ifadelerini kullandı.Kıbrıs Türk halkının “çok daha kötü ve zor günlerden geçerek bugünlere geldiğini” ifade eden Özersay, “Kıbrıs Türkü yokluk nedir çok iyi bilir, paylaşmayı da dayanışmayı da bilir, bu değerler toplum olarak bize yabancı değildir, yeter ki hatırlayalım ve umudumuzu yitirmeyelim” diye konuştu.