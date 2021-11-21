Başı belada

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Kumyalı köyünde, meslek lisesine ait turizm uygulama oteli binası içerisinde, 38 yaşındaki Mustafa Behçetoğlu’nun, 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Behçetoğlu’nun, kendi köylüsü olan 16 yaşındaki kızın, yüzünü okşayıp, göğsünü sıktıktan sonra, “Seninle birlikte olmak istiyorum” diyerek cinsel taciz suçunu işlediği de ileri sürüldü.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis, zanlının, 17 Kasım 2021 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Kumyalı Meslek Lisesi’ne ait, turizm uygulama otel binası içerisinde, 16 yaşındaki kızın sol eli ile yüzünü okşadıktan sonra göğsünü sıkarak cinsel saldırı suçunu işlediğini söyledi.



Polis, zanlının, bahse konu kıza “Seninle birlikte olmak istiyorum” diyerek cinsel taciz suçunu işlediğini de aktardı.Şikayetin 19 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirildiğini belirten polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz Serden, zanlının, 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.