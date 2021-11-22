Duygusal anlar yaşandı

Kuruluş geçmişi 115 yıl öncesinde, 1906 yılına kadar uzanan Baf Türk Birliği’nin (BTB) pandemi nedeniyle geciken Genel Kurulu, önceki gün Lefkoşa’da Emekli Polisler Derneği Lokali’nde gerçekleşti.

Genel kurulda söz alan üyeler Baf’la ilgili anıların anlatırken, duygulu anlar yaşandı.

Üyelerden biri ninesine son isteğini sorduğunu, onun da “Aksilu köyünde harup ağacının altında oturayım, bir sokum ekmek yiyeyim. Öleceksem de orada öleyim” dediğini aktardı.

Kuzey Kıbrıs’ın farklı köşelerinden gelen Baflıların katıldığı genel kurulda Divan Başkanlığını Özer Çelik yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk, Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş ve tüm şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşundan sonra Baf Türk Birliği’ne katkıda bulunan bazı üyelere plaket takdim edildi. Genel Kurul’da Cenk Dökmen yeniden genel başkanlığa seçildi. Baflılık kültürünü yaşatma çalışmalarını artırmaya karar verildi.

Plaket takdiminde konuşan BTB Başkanı Cenk Dökmen, “Baflılık, çok yönlü kültürel bir zenginliktir” dedi.

Cenk Dökmen, Baf bölgesindeki şehitlik ve camilerin, bakım ve tamirinin de görevleri arasında olduğunu belirterek, “İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay’ın bu konuda yaptığı katkı ve çalışmaları teşekkürlerimizle karşılıyoruz. Her mezarlık atalarımızın anılarının yaşadığı yerlerdir” dedi.

Kendisine teşekkür plaketi sunulan Ali Tuncay da yaptığı kısa konuşmada, Baf bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verip, BTB ile uyum ve işbirliği içinde çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Üyeler Baf’la ilgili anılarını anlattı



Faaliyet ve Mali Rapor’un okunup aklanmasından sonra söz alan üyeler, Baf’la ilgili anılarını aktardı.Bir üye söz alarak, ninesine son isteğini sorduğu zaman şu yanıtı aldığını söyledi:“ Son isteğim Aksilu köyünde harup ağacının altında oturayım, bir sokum ekmek yiyeyim. Öleceksem de orada öleyim.”Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşayıp, Vietnamlı bir kadınla evli olan Baflının çocuğunun, nereli olduğu sorulduğu zaman, “Baflıyım” dediği de katılımcılara aktarıldı.Atatürk heykelinin Aksentiu’nun heykeliyle takas edildiğini anımsatan Tahsin Dinçer şöyle konuştu:“ Şimdi Güzelyurt’ta bulunan Atatürk heykeli, Baf’taydı. Kuzey’e geldiğimiz zaman Güzelyurt’ta bulunan EOKA’cı Aksentiu’nun heykeliyle takas edilerek Kuzey’e getirilmişti. Rumlar, Bafta Türk mahallesine kurşun sıkarak girdikleri zaman, Atatürk heykelinin sol koluna da kurşun isabet etmişti.O kurşun izi hala durmaktadır.”

Cenk Dökmen, yeniden başkan

Baf Türk Birliği Genel Kurulu’nda yeni dönem genel başkanlığı için tek aday olan Cenk Dökmen, oy birliğiyle yeniden genel başkan seçildi.

BTB Tüzüğüne göre Cenk Dökmen, hafta içinde yönetim kurulu üyelerini belirleyerek, üyelerin bilgisine getirecek.