Yoğun katılım oldu

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi, Çınarlı Muhtarlığı ve Çınarlıyı Sevenler Derneği'nin iş birliğiyle düzenlenen II. İncirli Mağara Kültür ve Sanat Festivali, yoğun katılım ve renkli etkinliklerle başladı.

Çınarlı'da gerçekleştirilen festivalin açılışına Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Çınarlı Muhtarı, Çınarlıyı Sevenler Derneği Başkanı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış, halk dansları gösterileriyle yapılırken festival alanı gün boyunca ziyaretçilerle doldu.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Halil Kasım, festivallerin kültürel değerlerin yaşatılması ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesi açısından önemli organizasyonlar olduğunu söyledi.

"Festivaller birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergesidir" diyen Kasım, kültürel mirası gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini belirterek, "Kültürümüze sahip çıkmaya, geleneklerimizi gelecek nesillere aktarmaya ve bölgemizi sosyal, kültürel ve turistik anlamda geliştirmeye devam edeceğiz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese ve bizleri yalnız bırakmayan tüm halkımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çınarlı Muhtarı ile Çınarlıyı Sevenler Derneği Başkanı da konuşmalarında festivalin düzenlenmesine katkı koyan Geçitkale-Serdarlı Belediyesi ile Belediye Başkanı Halil Kasım'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından festivale katkı sağlayan kişi ve kurumlara plaket takdim edildi. Program kapsamında Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Minikler Halk Dansları Topluluğu, Gönendere Kültür ve Sanat Derneği ile Sütlüce Dayanışma ve Aktivite Derneği halk dansları ekipleri sahne aldı.

Festival alanında gece boyunca coşkulu anlar yaşanırken, Belediye Başkanı Halil Kasım da halk dansları ekipleri ve vatandaşlarla birlikte Kıbrıs ezgileri eşliğinde halk danslarına katıldı.

İlk gün etkinlikleri, Grup Buğday ve Murat Mermer'in konserleriyle sona erdi.