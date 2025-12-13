Değerlendirme yapıldı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Avrupa Komisyonu’nun iç tasarrufuyla görevlendirilen Avrupa Birliği AB Kıbrıs Özel Temsilcisi Johannes Hahn’la Schengen konusu, karma evliliklerden doğan çocukların AB yurttaşlığı hakları ve birçok önemli konuyu ele aldı.

AB Kıbrıs Özel Temsilcisi Johannes Hahn dün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanlığı’nda Erhürman’la bir araya geldi.

Johannes Hahn, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana tarafından karşılandı.

Görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, birçok konunun ele alındığını dile getirdi.

Erhürman şunları belirtti:

“Avrupa Komisyonu'nun iç tasarrufuyla görevlendirilen Johannes Hahn ile görüştük.

Görüşmede, Schengen, "karma evlilikler"den doğan çocuklarımızın AB yurttaşlığı hakkı, AB kurumlarıyla doğrudan temas, AB uyum ad hoc komitesi, doğrudan ticaret tüzüğü, AB destekli Great Sea Interconnector (GSI) projesi, hellim tescili ve AB destekli ara bölgede güneş enerjisi paneli konularını ele aldık.”

