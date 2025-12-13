Refah artar

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’nin (GİKAD) “İş’te Kadınlar Zirvede” buluşması etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, kadınların iş hayatına katılması için devletin çalışmalar yapması gerektiğini söyledi. Erhürman, bunun devletin güçlenmesine, refahın artmasına ve toplumsal adalete katkı sağlayacağını ifade etti.

GİKAD’ın düzenlediği “İş’te Kadınlar Zirvede” buluşması Girne Acapulco Resort Hotel’de yapılan törenle başladı. İki gün sürecek zirve, “Dayanıklılık” temasıyla gerçekleştiriliyor.

Amaç, ekonomik ve toplumsal dönüşümün hızlandığı dönemde kadınların liderlik, uyum ve dayanıklılık becerilerinin güçlendirilmesi olarak açıklandı.

Kuzey Kıbrıs, Türkiye, Türk dünyası, Balkanlar ve Avrupa’dan kadın girişimciler ile akademisyenlerin katıldığı uluslararası platforma Türkiye Belediyeler Birliği, KAGİDER, Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Turkcell ve Acapulco Resort Hotel destek veriyor.

Açılışta konuşan GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, derneğin Cumhuriyet kadınları olarak Atatürk’ün vizyonu doğrultusunda çalıştığını belirterek dayanıklılığın önemine dikkat çekti. Dayanıklılığın kırılmamak değil, kırıldıktan sonra yeniden toparlanmak olduğunu söyledi.

Nilden Bektaş Erhürman: Kadın örgütleriyle iş birliğine açığız

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, kadınların çalışkan ve dayanıklı olduklarını, dayanıklılıklarının birlikte hareket etmelerinden kaynaklandığını ifade etti. Erhürman, kadınların iş dünyasındaki sorunlardan olumsuz etkilendiğini, ancak her sorunun üstesinden gelebilecek güçte olduğunu söyledi.

Kadın örgütlerinin sayısının fazla olmasının olumlu olduğunu belirten Erhürman, bu örgütlerin temel hedefinin kadının toplumdaki yerini güçlendirmek olduğunu dile getirdi. Kadınların iş hayatına katılması için devletin çalışmalar yapması gerektiğini söyleyen Erhürman, bunun devletin güçlenmesine, refahın artmasına ve toplumsal adalete katkı sağlayacağını kaydetti.

Yeni dönemde doğru hedeflere odaklanacaklarını ve kaynakları doğru projelere yönlendirmek istediklerini ifade eden Erhürman, kadın örgütleriyle iş birliklerine açık olduğunu belirtti.

“Krizden Güce” başlıklı sunum yapıldı

THY KKTC Genel Müdürü Pınar Ayvaz Arıkan, kadınların zorluklara rağmen üretmeye devam etmelerinin önemine dikkat çekerek dayanıklılığın birlikte güçlenmek anlamına geldiğini söyledi.

Turkcell Akademi Direktörü Rumeysa Kaymakçı, kadınların öğrenerek ve üreterek dünyada büyük bir değişim yarattığını ifade etti. Kadınların teknoloji alanında daha fazla yer alması için çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel İnal Kaya, kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesi amacıyla finansmana erişim, eğitim ve mentorluk gibi destekler sunduklarını belirtti. Amaçlarının kadınların kendilerini geliştirmelerine ve profesyonel ağlar kurmalarına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Açılışın ardından TMG Madencilik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Zuhal Mansfield “Krizden Güce” başlıklı sunum yaptı.



