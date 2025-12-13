KKTC güvenli bir ülke

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye devam etti. Oturumda özellikle İçişleri Bakanlığı bütçesi ele alınırken, milletvekilleri sosyal konut projeleri, kamu düzeni, güvenlik, nüfus ve muhaceret konularında görüş ve eleştirilerini paylaştı. Eleştirilere cevap veren İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, KKTC’nin güvenli bir ülke olduğunu, arada istenmeyen olaylar yaşanmasına rağmen halen bir cazibe merkezi olduğunu kaydetti. Oğuz, ülkede yaşamayı ve okumayı tercih eden birçok insan olduğunu belirtti.

CTP’li vekiller görüşlerini aktardı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı'nı görüşmek üzere dün yeniden toplandı.

İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerine ilk olarak söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’a “Hükümet kurulduğu gün itibarıyla ne kadar tabanca izni verildiğini” sordu.

Sosyal konut yapım sürecini “Yasa dışı” olarak değerlendiren Barçın, hükümetin hukuka uygun yürütmediği faaliyetlerden dolayı vatandaşın mağdur olduğunu kaydetti.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay da, İçişleri Bakanlığı'nın çok geniş bir alan olduğunu belirtti.

Sel felaketinde mağdur olan insanların mağduriyetlerinin giderilmesi için yoğun bir çaba sarf edildiğini kaydeden Uluçay, “Devlet de bu konuda üzerine düşeni yapmıştır.” dedi.

Uluçay, zaman zaman beklenmedik bir şekilde iklim değişikliğinin yarattığı deformasyonun belli olduğunu dile getirdi.

Ülkede bir nüfus politikasına ihtiyaç olduğunu dile getiren Uluçay, “Devlet tarafından organize edilmeye çalışılacak olan sosyal konut projeleri, süreç içinde nüfus politikasına paralel işlemesini sağlayabilecek bir unsurdur.” diye konuştu.

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, İçişleri Bakanlığı’nın hayata dokunan bir bakanlık olduğunu kaydetti.

Bakanlığın “yönetilemez bir halde" olduğunu savunan Solyalı, eleştirilerde bulundu. Nüfusun bilinmesi gerektiğini ifade eden Solyalı, “Nüfusu bilmemek bir siyasi tercihtir.” diye konuştu.

Meselenin çok rahat çözülebileceğini kaydeden Solyalı, İçişleri Bakanlığı’nın veriye dayalı politika üretiminde ısrarcı olması gerektiğini dile getirdi.

Vekaleten Muhaceret Dairesi Müdürü olmayacağını kaydeden Solyalı, 6-7 aydır Muhaceret Dairesi Müdürü atanamadığını belirterek, muhaceretin öneminin tartışılmasız olduğunu dile getirdi.

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da, memleketteki nüfusun ne kadar olduğunu sorarak, bu konuda ortada dolaşan birbiriyle çelişen rakamlara dikkati çekti.

CTP Milletvekili Filiz Besim de, çok merkezi bir bütçeyi konuştuklarını belirterek, bütçeyle ilgili ciddi bir ilerleme görmediklerini söyledi.

Nüfus, yurttaşlık ve güvenlik konularına da değinen Besim, kaçak yaşam konusunun düzgün şekilde bir denetime tabi tutulamadığını savundu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fide Kürşat da söz alarak, İçişleri Bakanlığı'nın bir devletin en güven veren kurumu olması gerekirken, güvensizlik yaratan sorunlarla dolu olduğunu söyledi. “Yurttaşı değil, yandaşı koruyan” eleştirisi yapan Kürşat, bu durumun siyasi tercihlerle kurulan bir düzenin eseri olduğunu savundu.

30 bin öğrenci nerede

Bütçe üzerinde söz alan Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, İçişleri Bakanlığı konuşulurken aslında kamu düzeni ve toplumsal güvenin omurgasının konuşulduğuna dikkat çekti. Baybars, öğrenci statüsü, turist statüsü ve çalışma izinleriyle alakalı yaşanan sıkıntılara dikkati çekti. 30 bin kişilik öğrenci statüsü olan bir nüfusun şu anda ne yaptığının bilinmediğini savunan Baybars, bunun yükseköğretime de zarar verdiğini kaydetti.

Milletvekili Baybars, vatandaşlıkla ilgili kriterlerin bu dönemde delindiğini ileri sürerek, vatandaşlık uygulamalarına ilişkin şikayetleri paylaştı ve ilgili politikanın ortaya konulması çağrısında bulundu.

Oğuz, soruları yanıtladı

Milletvekillerinin ardından son olarak söz alan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, soruları yanıtladı.

Bakan Oğuz, KKTC’nin güvenli bir ülke olduğunu, arada istenmeyen olaylar yaşanmasına rağmen halen bir cazibe merkezi olduğunu kaydetti. Oğuz, ülkede yaşamayı ve okumayı tercih eden birçok insan olduğunu belirtti.

İstenmeyen olayların yaşanmaması için Türkiye Cumhuriyeti ile bilgi paylaşımı, riskli kişilerle ilgili tedbirler gibi çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyen Oğuz, sınır kapılarıyla ilgili de etkin denetimlerin yapıldığını, polis tarafından kurulan yeni birim aracılığıyla kişinin neden geldiği, nerede kalacağı gibi sorgulamaların yapıldığını ifade etti.

Ülkenin polis devleti değil, demokratik bir ülke olduğunu ancak polis ve devletin alması gereken tedbirleri almakla yükümlü olduğunu dile getiren Oğuz, bu uygulamalara ilişkin şikayetler de geldiğini ancak ülke güveninin her şeyin üzerinde olduğunu kaydetti. Parmak iziyle ilgili bir çalışmanın devam ettiğini söyleyen Oğuz, yüz tarama sisteminin raporlandığını ve kısa sürede kamera sistemlerine gireceğini duyurdu.

Oğuz, ülkenin menfaatçilerin, çıkarcıların cirit attığı bir yer olmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

3 bin 495 vatandaşlık verildi

Kaçak yaşamla mücadeleyle ilgili Göç İdaresi’nin kurulduğunu anımsatan Oğuz, görevlendirilen kaymakamlıkların belirli aralıklarla denetim yaptıklarını kaydetti. Vatandaşlık konusuna de değinen Oğuz, 3 bin 495 vatandaşlık verildiğini kaydederek, bunlardan 684'ünün evlilik yoluyla verilen vatandaşlık olduğunu belirtti. İçişleri Bakanlığı onayıyla vatandaş olan kişi sayısının 627 olduğunu söyleyen Oğuz, 681 kişinin de Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlık aldığını, geriye kalanın ise bu kişilerin eş ve çocukları olduğunu söyledi.

“Ülkeye girişlerde kontrol olmadığı” eleştirilerine değinen Oğuz, kontroller kapsamında 10 Aralık tarihine kadar 4 bin 944 kişinin ülkeye alınmadığına dikkati çekerek, bu kişilerin muhaceret biriminin çalışmaları sonucunda ülkeye girişlerinin engellendiğini kaydetti.

Oğuz, bu kişiliklerin 724'ünün Pakistan, 713'ünün İran, 485'inin Irak, 421'inin Türkiye, 318'inin Somali, 273'ünün Türkmenistan ve 2 bin 10'unun diğer uyruklu kişiler olduğunu belirtti.

Bakan Oğuz, bin 680 kişinin de deport edildiğini açıkladı.

Tabanca izni sorusunu da yanıt veren Oğuz, son üç yılda 573 kişiye tabanca izni verildiğini kaydetti.

Hangi bütçeler onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 19 milyar 965 milyon 957 bin TL'lik İçişleri Bakanlığı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel Kurulda, 9 milyar TL’lik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) bütçesi, oy birliğiyle onaylandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün 8 milyar 452 milyon 706 bin TL’lik bütçesi Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oy birliğiyle kabul edildi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın 1 milyar TL’lik bütçesi Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oy birliğiyle onaylandı.