Ödüller verildi

Kuzey Kıbrıs Turkcell, ilk kez düzenlenen Kuzey’in Kadın Yıldızları Ödülleri’nde Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi ödülünü aldı. Saygın Medya tarafından Merit Park Hotel’de düzenlenen törende, ödül şirket adına Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç’a takdim edildi. Törene Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan ile Marka İletişimi Uzmanları Ceren Özçaka ve Öykü Müftügil de katıldı.



Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2025, 09:49