Rum şirketler görevde

Rum basınında yer alan bir haberde 2025 yılından bu yana Kazakistan’daki Rum yatırımlarının 4 milyar dolara, Güney Kıbrıs’taki Kazakistan yatırımlarının ise 1,8 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Ayrıca 320’den fazla Rum şirketinin Kazakistan’da faaliyet gösterdiği, Güney Kıbrıs’ta da çeşitli Kazak şirketlerinin bulunduğu ifade edildi.

Gazete, Güney Kıbrıs’ı Avrupa Birliği piyasalarına açılan güvenilir bir kapı, Kazakistan’ı ise Orta Asya’da bölgesel ekonomik kavşak rolünü güçlendiren bir ülke olarak niteledi.

Haberde, yatırım fonları, yenilenebilir enerji ve altyapı projeleri ile Astana Uluslararası Finans Merkezi arasındaki iş birliği olanaklarının öne çıktığı ifade edildi. Ayrıca Larnaka-Astana ve Larnaka-Almatı arasında başlatılan direkt uçuşların ekonomik, turistik ve yatırım faaliyetlerini artırmasının beklendiği kaydedildi.

Bu arada Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamada Larnaka ile Astana arasındaki ilk direkt uçuşun bugün başlayacağı belirtildi.

