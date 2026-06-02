Müzik şöleni sundu

Merit Lefkoşa Hotel & Casino, Kurban Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği özel etkinlikler çerçevesinde Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Alya’yı ağırladı. 30 Mayıs akşamı gerçekleşen konser, bayram tatilini Merit Lefkoşa’da geçiren yerli ve yabancı misafirlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Bayram coşkusunun müzikle buluştuğu gecede sahne alan Alya, güçlü sesi, enerjik sahne performansı ve samimi tavırlarıyla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Sahneye alkışlar eşliğinde çıkan sanatçı, sevilen şarkılarıyla konserin ilk dakikalarından itibaren salondaki atmosferi yükseltti.

Geniş repertuvarından seçtiği eserleri seslendiren Alya, romantik şarkılardan hareketli parçalara uzanan performansıyla dinleyicilere müzik dolu saatler yaşattı. Konukların büyük bölümü sanatçının seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, salon boyunca bayram coşkusu ve eğlence hakim oldu.

Gecenin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Alya’nın davul performansına dansıyla eşlik ettiği anlar oldu. Müziğin ritmine uyum sağlayan sanatçı, sahne hakimiyetini dansıyla birleştirerek izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2026, 09:42