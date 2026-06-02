Yeni gelir yolları bulunacak

Meclis Genel Kurulu’nda bütçe, kamu maliyesi ve ekonomik yönetim tartışmaları sert açıklamalara sahne oldu. Maliye Bakanı Özdemir Berova, “Bayram tatili öncesinde hükümetin çeklerinin geri döndüğü” yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Bu tür söylemlerin devlete saygısızlık olduğunu belirten Berova, kamu maliyesinin her koşulda yükümlülüklerini yerine getireceğini vurguladı.

CTP Milletvekili Devrim Barçın ise kamu maliyesinin ciddi bir baskı altında olduğunu savunarak, Maliye Bakanlığı’nın yüksek tutarlarda borçlandığını ileri sürdü. Devletin nakit sıkıntısı yaşadığını, bazı ödemelerde aksama iddiaları bulunduğunu söyleyen Barçın, hükümeti mali disiplin ve şeffaflık eksikliğiyle eleştirdi, elektrik tarifeleri ve kamu kaynaklarının kullanımı konusunda da adil olmayan bir yapı oluştuğunu öne sürdü. Berova ise iddialara yanıt vererek kamu maliyesine ilişkin olumsuz söylemlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Hükümetin görev süresince birçok yapısal düzenlemeyi hayata geçirdiğini belirten Berova, mali disiplinin korunacağını ve yeni gelir hedefleriyle borçlanma ihtiyacının azaltılacağını söyledi.

