Rumlar tepkili

Bazı Rum siyasi partilerin, UNFICYP karar taslağı konusunda endişelerini ortaya koydukları ve Rum hükümetini yeni oldubittiler konusunda uyardıkları haber verildi.

Fileleftheros gazetesine göre, DIKO, “işgalin, iki varlığın var olmasına ilişkin de facto bir duruma dönüşmekte olduğu” iddiasında bulundu.

DİKO açıklamasında ayrıca “UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin İngiltere tarafından hazırlanan karar taslağının, işgali, BM’nin katılımı olmadan, kendi aralarında doğrudan temaslar yapacak iki varlığın var olmasına ilişkin de facto bir duruma dönüştürmeye çalıştığı” iddiasında bulundu.

Karar taslağının maddelerinin “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin düzeyinin aşamalı olarak düşürülmesine, KKTC’nin düzeyinin ise aşamalı olarak yükseltilmesine gönderme yaptığını ileri süren DİKO, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bu gelişmeyle alakalı sorumluluğunun büyük olduğunu da savundu.

Rum Vatandaşlar İttifakı ise açıklamasında, İngiltere’nin bir kez daha arka taraftan ulusal çıkarlarını ve ulusal davalarını baltaladığını ileri sürdü.

Eski Rum Meclisi Başkanı Yannakis Omiru da açıklamasında, BM Güvenlik Konseyi’nin UNFIYCP’le ilgili şekillenme aşamasında olan karar taslağı konusunda Rum hükümetine çağrıda bulunarak, hükümeti karar taslağında yapılmaya çalışılan çarpıtmanın önlenmesi için yoğun ve etkili bir şekilde çalışmaya çağırdı.