Ek süre yok

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün saat 11.00’de Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da ilk olarak sunuşlara yer verildi.

Genel kurulda ilk olarak önceki gün oluşturulan “Borç ilişkilerinde uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisini görüşmek üzere oluşturulan geçici (Ad-Hoc) komite başkanlığına UBP Milletvekili Sunat Atun ve başkan vekilliğine de CTP Milletvekili Salahi Şahiner getirildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yeni Ercan Havalimanı’nın 2020 yılı içinde açılmaması halinde yapılabilecekler konusunda hükümetin son derece kararlı olduğunu belirterek ek süre vermeyeceklerini açıkladı.

Atakan, Ercan’ın özelleştirilmesinin ardından Türkiye’de 13 yeni havalimanı yapıldığına işaret ederek, Ercan’ın tamamlanamamasının başka sektörlerde de sıkıntı yarattığını söyledi.

Şahali: Başbakan ciddiyetten uzak

Mecliste ilk konuşmayı CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Milletvekillerinin Soruları ve Başbakanlığın ciddiyetten uzak yanıtları” konusunda yaptı.

Şahali, konuyla ilgili ilk sorusunu 19 Kasım’da sunduğunu belirterek, Bakanlar Kurulu kararınca AKSA jeneratörünün yer işgal harcının bağışlanmasıyla ilgili sorularını yineledi.

İlk cevabı 27 Kasım’da aldığını ve bu muafiyetin ortadan kaldırıldığını öğrendiğini belirten Şahali, sorusuyla ilgili verilen cevapları sırasıyla okudu.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Maliye Bakanı’nın rahatsızlığı nedeniyle bugün aralarında olamadığını, kendisindeki bilginin AKSA’ya ithalat izni verildiğine dair belge olmadığını, serbest limana belgesiz girilemeyeceğini, bekletildiği döneme ilişkin Sayıştay değerlendirmesinin ardiyenin gereği şekilde alındığı yönünde olduğunu ve ihraç izniyle jeneratörün adadan çıkarıldığını belirtti.



Özdenefe: Ercan’da sıkıntı var

Daha sonra CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, “Ercan Havaalanının tamamlanmasıyla ilgili sıkıntılar ve gelinen aşama” konusunda güncel konuşma yaptı.

Özdenefe, Ercan’daki pistle ilgili yaşanan sıkıntıları hatırlatarak, konuşmasını, bu konuda tatmin edici bir açıklama duymadığı, sürenin 2 ay sonra tamamlanacak olmasıyla ilgili de bilgi almak için yapacağını kaydetti.

UBP kadrolarında ve vizyonunda bir değişiklik olmadığını, yetkililerin Ercan’dan 27 Aralık 2012’de devamının geleceği hayaliyle alınan çeki hatırlatarak bugün gelinen durum hakkında kimsenin bilgi vermediğini söyledi.

Özdenefe, bu sürecin her zaman aceleci, hatalı ve ağır ilerlediğini ifade ederek, Meclis’in bu konuda araştırma komitesi kurmak zorunda kaldığını da hatırlatarak, ilgili bakanların o raporları okuduğunu umduğunu söyledi.

Özdenefe, Ercan’daki pistle ilgili yaşananlara da değinerek, bu pistin miadını doldurduğunu söyledi ve pistlerle ilgili aldığı teknik bilgileri aktardı.

Atakan: Pist güvenli

Özdenefe’yi yanıtlamak üzere kürsüye gelen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Ercan Havalimanı’ndaki mevcut pistin son derece güvenli olduğunu vurgulayarak, basında yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Atakan, pistteki deformasyonların da kısa süre önce giderildiğini, pist nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirterek, havalimanı tamamlandığında pistin yenileceğini söyledi.

Ercan’la ilgili söylenecek çok şey olduğunu, buranın ülkenin artan yolcu potansiyelini karşılayamadığını kaydeden Atakan, hükümetin Ercan konusunda çok kararlı olduğunu ifade etti. Tolga Atakan, yeni havalimanı konusunda kendisinin Mart diye bir tarih vermediğini 2020 yılı içinde açılmazsa yapılabilecekler konusunda hükümetin son derece kararlı olduğunu kaydetti.

Atakan, gecikme yaşanabileceği bilgisiyle gereken her türlü adımın atılacağını vurgulayarak, Ercan’ın özelleştirme kararının ardından TC’de 13 hava limanı bitirildiğini Ercan’ın tamamlanamamasının başka sektörlere de sıkıntı yarattığını söyledi.

Atakan, bu projeden sorumlu olan tek bakanlık olmadıklarını hatırlatarak ek süre vermemeye kararlı olduklarını vurguladı.



Arıklı: Kızılyürek bizimle uğraşıyor

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, ‘Niyazi Kızılyürek Olayı, Şehit Aileleri ve Şehitlikler’ konulu konuşma yaptı.

Arıklı, konuşmasında, AP Milletvekili Kızılyürek’in AP soru önergesinde yer verdiği görüşleri okuyarak, Türkiye’den gelenlerin vatandaş yapılması ve siyasi parti kurmalarıyla ilgili değerlendirmelerini aktardı ve YDP’nin şu an en çok üye sayısına sahip 2. parti olduğunu söyledi.

YDP’nin hedef gösterilerek yapılan değerlendirmelerin farklılık ve ayrışmaya neden olduğunu ifade eden Arıklı, 1960 anayasasında Elen ve Müslüman diye iki farklı kimlik tarifi olduğunu hatırlatarak bu değerlendirmelerin absürd olduğunu söyledi.

Arıklı, Kızılyürek’in kendileriyle uğraşması halinde tepki göstermeye devam edeceklerini vurguladı.

Haftasonu, Atlılar, Muratağa ve Sandallar Şehitliklerine yaptıkları ziyarette Şehitliklerin durumunun içler acısı olduğunu gördüklerini belirten Arıklı, şehitliklerden İçişleri Bakanlığının sorumlu olduğunu kaydetti, şehitliklerde gözlemlediği sorunları sıraladı.

Arıklı, dışardan gelenlerin şehitlikleri ziyaret ederek KKTC’nin ehliyetsiz ve liyakatsız olduğunu anladığını savunarak, şehit ailelerinin de ciddi şikayetleri olduğunu aktardı.

Şahiner, sözleşmeyi hatırlattı

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, toplantıda, AKSA’nın durumuyla ilgili konuşma yaptı.

Salahi Şahiner, AKSA sözleşmesinin 2024’te dolacağını anımsatarak, “Yola, AKSA ile ilgili devam edip etmeyeceğimize şimdiden karar vermeliyiz. Bu yıl kritik” dedi.

Sözleşmenin uzatılmaması için projelerin şimdiden hazırlanması gerektiğini kaydeden Şahiner, “2021’de ihaleye çıkılmalı. Bu fiyatlarla devam etmemiz mümkün değil. Fiyatlar, yatırımlara da blokaj oluşturuyor” şeklinde konuştu.

Şahiner, AKSA’nın sözleşme çerçevesinde, işletme ve çevre konularında prensiplere uyup uymadığını da sorarak, “Denetim var mı bilmek istiyoruz” dedi.

Taçoy’dan Şahiner’e yanıt

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Şahiner’i yanıtladı.

Kıb-Tek’in zarar etmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Bakan Taçoy, maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Taçoy, “Kıb-Tek’in borcu 250 milyon TL’dir. 170 milyon AKSA’ya ve 80 milyon da bankalara… Alacaklarını alsa, kurumun borcu kalmaz. Borç yapısını düzeltmeye çalışıyoruz” dedi.

Enerji ihtiyaçları konusunda da konuşan Bakan, “Arz toplamda 404 megvattır. Talep 240 megavattır. Pik dönem 280 megavat oluyor. 300’ü ilk defa gördük. Üçlü tarifenin olumlu bir yanı var. Yenilenebilir enerji tamam ama bu sisteme mahsuplaşma olarak başlamak yanlıştı. Bu işi devletin yapması lazımdı... Biz bir yere güneş enerji merkezi kurmalıyız. Kıb-Tek bunu yapabilir” şeklinde konuştu.



Usar: Çöküşü kim durduracak

CTP Milletvekili Sıla Usar, “Halk Sağlığından Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerine Kadar Yaşanan Çöküşü Kim Durduracak” konulu konuşma yaptı.

Usar, “İlaç bütçesini 30 milyon TL azalttınız. Aksamayacak dediniz, ama sağlıkta tedaviler aksıyor” dedi.

HIV virüsü taşıyan hastaların tedavisi konusunda konuşan Usar, “Bu tedavilerin aksatılmaması toplum sağlığı için önemli” dedi.

Sucuoğlu, bilgi verdi…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Çeler’i yanıtladı, bazı açıklamalarda bulundu.

“16 Şubat 2020’de sonlanacak çalışma affıdır” diyen Sucuoğlu, basında sigortalarla ilgili affın 16’sında biteceğine dair yanlış haberler yer aldığını dile getirdi.

Bakan, sosyal sigorta ile ilgili affa başvuru süresinin 4 ay olacağını açıkladı, yasanın Cumhurbaşkanı’nın onaylanmasının sonra yürürlüğe gireceğini anımsattı.

Resen kayıt işlemleri konusunda izlenen sürece değinen Sucuoğlu, şikayetler, ihbarlar konusunda bilgi verdi.

Bakan Sucuoğlu, “Bize gelen şikayeti değerlendiriyoruz. Kim olursa olsun göz yummuyoruz. Peki, şikayet geliyor mu? Söylem alıyoruz. Şikayet etme konusunda sıkıntı var. Yazılı olmayanların üzerine gitmekte sıkıntı yaşıyoruz. Haklarının suistimal edildiğini düşünen vatandaşlar lütfen bize ulaşsın” dedi.