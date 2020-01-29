Yazık oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa’dan Gazimağusa istikametine doğru seyrederken Korkuteli kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybeden Günay Öztürkler (26) yönetimindeki araç yoldan çıkarak takla atıp, dereye uçtuktan sonra tavanı üzerinde durabildi. Feci kaza sonrasında DAÜ çalışanı Günay Öztürkler hayatını kaybederken

Yusuf Taylan Özaydın, Mustafa Kurucu ve Müslüm Taş yaralı vaziyette hastaneye kaldırıldı. Kaza haberini alan aileler Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne akın etti.

Takla atıp, çukura uçtu

Polisten alınan bilgiye göre kaza saat 00.20 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa anayolu, Korkuteli kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Arkadaşlarıyla birlikte Lefkoşa’dan Gazimağusa’ya dönen Günay Öztürkler, Korkuteli kavşağında yönetimindeki RK 470 plakalı aracın direksiyon hâkimiyetini kaybedip, yoldan çıktı. Tarlaya savrulan RK 470 plakalı araç, birden fazla takla atarak, dereye düşüp tavanı üzerinde ters durdu.

Kaza sonucu Günay Öztürkler, olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan Yusuf Taylan Özaydın, Mustafa Kurucu ve Müslüm Taş yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2020, 12:49