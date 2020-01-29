Sağlık Bakanı Ali Pilli, corona virüsüne karşı gerekli tedbirlerin alınmakta olduğunu, havalimanı girişlerinde termal kamera ve izolasyon odası kurduklarını ve hastane bünyesinde ayrı bir karantina servisi kurulması için çalışmalara başlattıklarını belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nda, corona virüsüne karşı alınabilecek önlemler konusunda Pilli başkanlığında toplantı yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, toplantı, Bulaşıcı Hastalıkların Yasası kapsamında ilgili tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, corona virüsünün Çin’den dünyada yayılmaya başladığı andan itibaren takip ettiklerini ve gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

Pilli, “Halkımız rahat olsun. Şu an havalimanı girişlerinde termal kamera ve izolasyon odası kurduk. Oradan gelebilecek hastaları alıp hastanemizde karantinaya alabileceğiz, bunun için hastane bünyesinde ayrı bir karantina servisi kurulması için çalışmalara başladık. Olası bir salgında halkımız rahat olsun gerekli tedbirleri aldık yol haritamızı belirledik” dedi.

Ali Pilli, sosyal medyada konuyla ilgili birçok bilgi kirliliği olduğuna da işaret ederek, halkın bu tür bilgilere itibar etmemesini Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamalara önem vermesini istedi.