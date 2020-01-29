“İşbirliği şart”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Birleşik Krallık Parlamentosu KKTC Dostluk Grubunun ev sahipliğinde Lordlar Kamarası’nda konuşma yaptı.

Lord Northbrook’un başkanlık yaptığı oturuma, Lord Maginnis, Lord Kilclooney, Lord Sharkey, Lady Butterworth, Baroness Hooper, MP Andrew Rosindell katıldı. Toplantıyı birçok diplomat da takip etti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, toplantıda, Birleşik Krallığın Avrupa Birliği’nden çıkışı (Brexit) sonrası Kuzey Kıbrıs ile ticari ilişki geliştirmesine ilişkin konuştu.

Kıbrıs Türkü’nün yıllar önce olduğu gibi, Birleşik Krallığın AB’dan çıkışı sonrasında yeniden bu ülkeyle ticaret yapabilmesi, ürünlerini satabilmesi imkanı doğabileceğini ifade eden Özersay, bu konuda bazı fırsatlar olduğunu belirtti ve birlikte çalışarak bu fırsatları değerlendirebileceklerini söyledi.

İngiltere’nin Kıbrıslı Türklerle ticaret ilişkileri geliştirmesinin Kıbrıs Türk halkı için önemini vurgulayan Özersay, hidrokarbon, ulaşım, enerji, hellim ve Kıbrıs müzakere sürecine ilişkin soruları da yanıtladı.

Özersay, hidrokarbon konusunda Güney Kıbrıs ile aynı çalışmaları yaptıklarını, bu konuda bir çözüm bulunması için her zaman barışçıl hareket ettiklerini ifade etti.

Rum tarafının ortak zenginlikleri Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmak istemediğini söyleyen Özersay, Rum tarafı nasıl bazı şirketlere ruhsat verdiyse, KKTC olarak kendilerinin de aynısı yaptığını belirtti. Özersay, Rumlarla bu ortak zenginliğin birlikte kullanılması için çalışmak istediklerini ancak olumlu yanıt alamadıklarını kaydetti.

Kıbrıslı Türklerin ada etrafındaki doğal kaynakların ortak sahibi olduğunu ve haklarına sahip çıktıklarını ifade eden Özersay, bu konuda işbirliği geliştirilebileceğini kaydetti.

“Kazılar, Kıbrıs Türkü adına yapılıyor”

Özersay, şöyle devam etti:

“Yavuz gemisi bizim ruhsat verdiğimiz yerde, bizim için çalışma yapıyor. Türkiye için değil. Bu kaynakların ortak sahibi olan Kıbrıslı Türkleridir. Kıbrıslı Rumlar ne yapıyorsa, biz de aynısını yapıyoruz. Bizim lisans verdiğimiz sahalarda, bizim adımıza Yavuz gemisi tarafından yapılan çalışmaları ‘Türkiye, Kıbrıs’ın zenginliklerine göz koydu’ şeklinde bir algı yaratmaya çalışmak sadece ve sadece Kıbrıslı Rum propagandasıdır ve gerçeği yansıtmaz. TPAO bir şirkettir ve bizim verdiğimiz lisanslarla, bizimle yapmış olduğu sözleşme çerçevesinde, Rumlar’ın yabancı şirketlerle yaptığı sözleşmeler gibi bizim adımıza araştırma yapmaktadır.”

Birleşik Krallık ile geçmiş yıllarda uzun süre ticaret yaptıklarını, bu çerçevede Brexit ile birlikte İngiltere’nin Kıbrıs Türk halkına yeniden destek olabileceğini ve birlikte çalışıp ticaret kapasitesini artırabileceklerini ifade eden Özersay, Brexit sonrası ticari ilişkilerin geliştirilmesine engel olabilecek bir düzenleme alınmamasını temenni etti.

Parlamentoda görüşmeler yaptı

Öte yandan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Londra temasları çerçevesinde Birleşik Krallığın Avrupa Birliği’nden çıkışı (Brexit) sonrasında ortaya çıkması muhtemel bazı fırsatların değerlendirilmesi ve İngiltere ile ticaret yanında direkt uçuşların yapılabilmesi gibi konuları gündeme taşımak ve konuşulmasını sağlamak amacıyla Londra'ya gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde, Birleşik Krallık Parlamentosu’nda bazı görüşmeler yaptı.

Özersay, dün Birleşik Krallık Parlamentosu Avam Kamarasına seçilen ilk Türk kadın milletvekili, İşçi Partisi Milletvekili Feryal Demirci Clark ile bir araya geldi.

Özersay, bunun yanı sıra Independent Gazetesi Savunma ve Diplomasi Editörü Kim Sengupta ile Doğu Akdeniz’deki doğal gaz, Kıbrıs sorununun geleceği ve Brexit konularında röportaj gerçekleştirdi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ellerinden gelen çabayı ortaya koyacaklarını ve ellerinden geldiğince imkan olan her uluslararası platformda Kıbrıs Türkünün sesini duyurmaya devam edeceklerini vurguladı.