‘Federal çözüm çöktü’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, beraberinde bazı bakanlar, milletvekilleri, ilçe başkanları ve partililerle birlikte önceki gece Değirmenlik’te halkla buluştu.

Ersin Tatar, federal çözüm olayının çöktüğünü, artık iki devletli çözüm başta olmak üzere, alternatif çözüm modellerini, anlaşma şekillerini ele almak gerektiğini belirtti.

Tatar, “Cumhurbaşkanı Akıncı’nın hata yaparak Türkiye’nin garantörlüğünü tartışma konusu yaptığını, harita verdiğini” savunarak buna rağmen Rum tarafının daha fazla taviz koparmak için anlaşma yapmaktan kaçtığını söyledi.

Başbakan Tatar, Kıbrıs adası etrafındaki hak ve çıkarların korunması çabalarında KKTC’nin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını, özellikle Türkiye’nin bölgedeki hakimiyeti için KKTC devletine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Kendisinin UBP adayı olduğunu, UBP’nin seçimi kazanması gerektiğini belirten Ersin Tatar, “Bu hedefe birlikte yürümeliyiz, çok çalışmalıyız, örgütlü çalışmalıyız” dedi.

Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda selametle yaşamını sürdürebilmesi için Ulusal Birlik Partisi adayının seçimden galip çıkması gerektiğini savunan Başbakan Tatar, KKTC’ye inanan neferlerin UBP’liler olduğunu, seçimi kazanmak için sandığa gitmek gerektiğini ifade etti.

“Devlete inananlar kazanacak”

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu konuşmasında, “Artık sap ile samanı ayırma zamanı geldi” dedi.

Gardiyanoğlu, 26 Nisan’ın, devlete, bayrağa inananların zafere ulaşacağı bir seçim olacağını kaydetti.

Gardiyanoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda Ersin Tatar’ın lehine sonuçlanması kararlılığında olduklarını söyledi.



Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2020, 12:40