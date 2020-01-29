‘Federal çözüm çöktü’

Cumhurbaşkanlığı seçimi çalışmaları kapsamında Değirmenlik’te halkla buluşan Tatar, Kıbrıs sorunu hakkında net konuştu

‘Federal çözüm çöktü’

 Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, beraberinde bazı bakanlar, milletvekilleri, ilçe başkanları ve partililerle birlikte önceki gece Değirmenlik’te halkla buluştu.

Ersin Tatar, federal çözüm olayının çöktüğünü, artık iki devletli çözüm başta olmak üzere, alternatif çözüm modellerini, anlaşma şekillerini ele almak gerektiğini belirtti.
Tatar, “Cumhurbaşkanı Akıncı’nın hata yaparak Türkiye’nin garantörlüğünü tartışma konusu yaptığını, harita verdiğini” savunarak buna rağmen Rum tarafının daha fazla taviz koparmak için anlaşma yapmaktan kaçtığını söyledi.
Başbakan Tatar, Kıbrıs adası etrafındaki hak ve çıkarların korunması çabalarında KKTC’nin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını, özellikle Türkiye’nin bölgedeki hakimiyeti için KKTC devletine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Kendisinin UBP adayı olduğunu, UBP’nin seçimi kazanması gerektiğini belirten Ersin Tatar, “Bu hedefe birlikte yürümeliyiz, çok çalışmalıyız, örgütlü çalışmalıyız” dedi.
Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda selametle yaşamını sürdürebilmesi için Ulusal Birlik Partisi adayının seçimden galip çıkması gerektiğini savunan Başbakan Tatar, KKTC’ye inanan neferlerin UBP’liler olduğunu, seçimi kazanmak için sandığa gitmek gerektiğini ifade etti.

“Devlete inananlar kazanacak”
UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu konuşmasında, “Artık sap ile samanı ayırma zamanı geldi” dedi.
Gardiyanoğlu, 26 Nisan’ın, devlete, bayrağa inananların zafere ulaşacağı bir seçim olacağını kaydetti.
Gardiyanoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda Ersin Tatar’ın lehine sonuçlanması kararlılığında olduklarını söyledi.
 

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2020, 12:40
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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YORUMLAR
- [ ] Ozlem ozogmen boyaci salihhin HIRSIZ ex geliniii mustafa boyacinin ex avradiiii -
- [ ] Ozlem ozogmen boyaci salihhin HIRSIZ ex geliniii mustafa boyacinin ex avradiiii - - 3 saat Önce

kktc nin adnan hocasi salih boyacinin buyuk kizi hortumcu hirsiz dolandirici kocanci muge boyaci denktaş kadinin ibnesidir simdi sorarsiniz kadinin ibnesi olurmu evet olur bu kadin muge boyaci denkras kadin in ibnesidir senin milletin hanimiyla cocugla ne isin var ibne kari canin cektiyse soylersin dollerdik seni

- [ ] Ozlem ozogmen boyaci salihhin HIRSIZ ex geliniii mustafa boyacinin ex avradiiii -
- [ ] Ozlem ozogmen boyaci salihhin HIRSIZ ex geliniii mustafa boyacinin ex avradiiii - - 3 saat Önce

- [ ] Ozlem ozogmen boyaci salihhin HIRSIZ ex geliniii mustafa boyacinin ex avradiiii -
- [ ] OZANDAC EROLUN KIZI %5 GULSUN EROL CITCI ESTEP HIRSIZ boyacinin hortumlanan paranin muhasebecisi - kktc de bu kadar mal okuz salak hayasiz serefsiz oldugunuz surece bizde bakin "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz boyleee polis subayligi benim tosun oglumu durduramaz arayamaz her turlu yasakli mali kisiyi parayi tasiriz ayni rahmetli abim gibi(kokain - smuggling) boyleee
- [ ] Kanun belrleyiciler bize dava acamaz dokunamazlar tipki salih boyaci hapisanede yatirtmadigimiz gibi boyleeeee
- [ ] biz devletin butun kurumlarini kole olarak kullaniriz ailecek muge- mine- tosuncuk- mahrancik-mustafacik-ozlemcik ozogmen- tosun oglumun gayin babasi avradi anasi butun bakanliklarda odeme yapmayik ustune mal mulk calar talan ederik.Boyleeee
- [ ] Sana aliene hangi serefsiz hayasiz vatan haini hizmet eder boyleeee
- [ ] Yani burasi bizzim cifligimizdir dersin boyleeeee Serdar denktas efendi senin baban bu ulkede calisti maasini aldi. ahamda tam boyleeeee
- [ ] Burasi krallik degil yavru kus gercek mucahit de rahmetli DR,FAZIL KUCUKTUR. Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun onla beraber sehitlerimize de. aham da tam bir saygi. boyleee
- [ ] Sen ve eniklerin avradin burun bokusunuz insanligin yuzkarasi gelmis gecmis insanligin kktc nin tc nin basina bela olmus bi pisliksiniz ve caldiginiz talan ettiginiz fonlayip hortumladiginiz mallari kocanlari devletimize ve sahislara faiziyle iade edeceksiniz. tam da booyyyleeeee
- [ ] 90 yasinda dede The Ralph V. Estep Firm 508 Main St, Wilmington, DE 19804, usa serdar denktas muge boyaci denktas muhasebicisi basinada gulsun erol-citci-estep oturtmus bu serefsizler. boyleeeee
- [ ] Susaan konusmam desene dutarim kendimi kalleciyim boynum donmuyor turbunlere oynuyorum etik buskivusu way beeee bi konus laaa kus beyninle millete devlete dombalak mi attiracani zannettin sen laaan. lavuuukkk zoytari paralari malaria getirecen ucarin kacarin yok boyleeee
- [ ] Hele bide kredi kartlari var bunlarin ellerinde numaralari ayni yere gider bide baksan ceplerinde garsona verecek paralari yok boyleeeeeee arkasi yarin kocan
- [ ] mugecim seni hasretle kucakliyorum canim serdarcik yurtdisinda millete dombalakmi attirin ozgurgunu kurtaracak misin vay beee serdar denktas hortumu anlatir bak yedigin boklari tek tek siralar sonra.

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‘Halkımız rahat olsun’
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