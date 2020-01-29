Yarışın dışında

Demokrat Parti Milletvekili Serdar Denktaş, Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmayacağını açıkladı.

Denktaş yaptığı yazılı açıklamada, aday olama gerekçelerini de sıraladı.

Bir süre önce parti genel başkanlığından ayrılarak görevi devrettiğini anımsatan Denktaş, bunun devamında, siyasi serüvenini önce ailesi ve yakın çevresiyle, sonra da partilileriyle ve ulaşabildiği kadar vatandaşlarla değerlendirme fırsatı olduğunu kaydetti.

Denktaş şöyle devam etti:

“Yaptığım istişareler sonucunda Kıbrıs konusunun içinde bulunduğu süreci ve KKTC siyaset alanının içinde bulunduğu durumu da değerlendirerek, önümüzdeki 5 yıllık süreçte halkımıza en iyi katkıyı Cumhurbaşkanlığı yarışının dışında kalarak, ancak bugüne kadar edindiğim tecrübe ve bilgi birikimini kamuoyu ile paylaşarak verebileceğim düşüncesine ulaştım. Kolay bir karar değildi bu ama siyasetçi yeri geldiğinde en zor kararları da verebilmelidir. Bu kararı verirken beni zorlayan en önemli faktörün, umut içinde adaylığımı ilan etmemi bekleyen vatandaşlarımızın olduğunu ifade etmek isterim. Yıllarca bana verdikleri desteği bu makamda da devam ettirmek isteyenlerin yanında, aday olmam halinde bana ilk kez oy vereceğini söyleyen insanlarımızın yaşayacakları hayal kırıklığının farkında olarak, bu kararımı anlayışla karşılamalarını ümit etmekteyim.”

“Tüm vatandaşlara eşit davrandım”

“1990 yılında milletvekili olarak girdiğim siyasi serüvenimde birçok görev üstlenmiş, Kıbrıs Türk halkının çıkarına olan her eylemin içerisinde olmuş, zaman zaman düşüncelerimi azınlıkta kalmama rağmen söylemekten çekinmemiş birisiyim” diyen Denktaş, hangi partiden olursa olsun tüm vatandaşlara devlet görevinde bulunduğu dönemlerde eşit davrandığını, hiçbir ayrımcılığa ödün vermemeye çalışmış birisi olduğunu kaydetti.

“Kıbrıs Türk halkının sesi olmalı”

Serdar Denktaş açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu süre içinde gerek Cumhurbaşkanımızı, gerek adaylıklarını açıklayan diğer siyasilerimizi, gerekse aday olma fikrini tartıştıran kişileri izledim, izlemekteyim ve maalesef izlediklerimden de üzüntü duymaktayım.

Cumhurbaşkanlığı yarışı fikirlerin değil kişilerin tartışıldığı bir ortama çekilmektedir. Halbuki bu yarış ne kişilerin ne de partilerin bir yarışı değildir, olmamalıdır.

KKTC Cumhurbaşkanlığı makamı Kıbrıs Türk halkının dünyaya açılan penceresidir ve Kıbrıs Türk halkının bir bütün olarak sesi olmalıdır.”

“Vizyonumuzu paylaşana destek…”

Denktaş, şöyle devam etti:

“Bu bütünleşme çerçevesinde, bu ülke demokrasisini daha da demokratik hale getirmek isteyen, sonuna kadar fırsat eşitliğinin savunuculuğunu yapacak olan, insan hakları ve özgürlüklerimizi daha da ileri taşıyacak olan düşüncenin Cumhurbaşkanlığı makamına layık olduğunu düşünüyorum.

Bu nedenle, önümüzdeki süreçte KKTC Cumhurbaşkanlığına talip olan tüm adayların düşüncelerini, programlarını, vizyonları takip edeceğimi, Kıbrıs Türk halkının çok büyük bir bölümümün de paylaştığı yukarıda tanımladığım vizyonumu paylaşan adaylara her türlü desteği verebileceğimi açıklamak isterim.

Bu destek, siyasi vizyonumuzu paylaşmak dışında koşulsuz bir destektir. KKTC Cumhurbaşkanlığı makamı başka hiçbir ilişkinin sonucunda ortaya çıkabilecek desteklerle veya sözlerle kazanılacak bir makam değildir.”