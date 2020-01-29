İkinci başarı

Gözde Süreç SARI

Kıbrıs genelinde ikinci kalp naklinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılmasının ardından hasta stabil bir şekilde başarıyla servise alındı.

Kalp nakli olan 57 yaşındaki Ruhi Ünal’ın önümüzdeki haftalarda taburcu edilmesi planlanıyor.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabiri, kalp naklinden 12 gün sonra, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Dr. Hasan Birtan ve Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Dr. Ozan Emiroğlu ve kalp nakli olan Ruhi Ünal ile görüştü.

Kıbrıs’ta ilk kalp naklinin 17 Nisan 2019’da, ikinci kalp naklinin ise 16 Ocak 2020’de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirdiklerini dile getiren Birtan, “Tüm adada ilk kez kalp naklini gerçekleştirdik. Bundan gurur ve onur duyuyoruz. Bu başarı ekibin ve hastanenin başarısıdır” dedi.

Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Ozan Emiroğlu da kalp yetmezliğinin toplumda en sık ölüm sebebi olduğunu, hastaların, teşhis konamadan ani ölümle kaybedildiğini söyleyerek, Sağlık Bakanlığı’nın Kalp Yetmezliği Merkezleri kurulmasına yönelik çalışma başlattığını belirtti.

Kalp nakli olan Ruhi Ünal da sağlık durumunun her gün daha iyiye gittiğini söyleyerek, ameliyatında ve sonrasında kendisiyle ilgilenen herkese teşekkür etti.

Konuşmalarda organ bağışının önemine de işaret edilerek, halka organ bağışı yapmaları çağrısında bulunuldu.

Ünal: Sağlığım her gün iyiye gidiyor

Kalp nakli olan Ruhi Ünal, ameliyatının çok iyi geçtiğini, sağlığın her gün iyiye gittiğini söyledi.

Hastalığı nedeniyle sürekli yorgunluk çektiğini, yürüyemediğini, merdiven çıkamadığını dile getiren Ünal, 16 Ocak’taki ameliyatının ardından artık sağlığına kavuşacağını kaydetti.

Ünal, ameliyatı gerçekleştiren doktorlarından, hastaneden ve kendisiyle ilgilenen tüm sağlık personelinden çok memnun olduğunu, kendisine en üst düzeyde bakım yapıldığını belirtti.

Organ bağışı olmasaydı kalp naklinin gerçekleşemeyeceğini söyleyen Ünal, organ bağışının artması gerektiğini ifade etti.

Ünal, herkese bağış yapma çağrısında bulundu.

Birtan: Bu ekibin ve hastanenin başarısıdır

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Dr. Hasan Birtan, 2007 yılında kalp damar cerrahisi ekibinin oluşturulduğunu ve Türkiye’den de destek alınarak, açık kalp ameliyatlarının başladığını belirtti.

Birtan, yapay kalp uygulamasına başladıklarını akabinde kalp nakillerinin geldiğini kaydetti.

Bu doğrultuda Kıbrıs’ta ilk kalp naklini 17 Nisan 2019’da, ikincisini ise 16 Ocak 2020’de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirdiklerini dile getiren Birtan, “Tüm adada ilk kez kalp naklini gerçekleştirdik. Bundan gurur ve onur duyuyoruz. Bu başarı ekibin ve hastanenin başarısıdır” dedi.

Kalp naklinin, kalbin atan, hareketli olan bir organdan yapılması nedeniyle çok hızlı gerçekleşmesi gerektiğine işaret eden Birtan, “Kalp naklinde zamanla mücadele ederiz. Çıkarılan kalbin dört saatte nakledilmesi lazım. Diğer organlarda zaman konusunda esneklik olabilir ama kalpte olmaz” dedi.

Emiroğlu: Bir numaralı ölüm sebebi

Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Ozan Emiroğlu, kalp ameliyatlarına 2007 yılında başladıklarını ekibinin yıllar içinde tecrübe kazandığını belirtti.

Emiroğlu, 2007-08 yıllarında yılda yaklaşık 20 ameliyat yapılırken, 2019 yılında 235 açık kalp ameliyatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kalp yetmezliğinin toplumda birinci ölüm sebebi olduğuna vurgu yapan Emiroğlu, teşhis konamadan ani ölümle hastaların kaybedildiğini kaydetti.

Gelişmiş ülkelerde Kalp Yetmezliği Merkezleri kurulduğunu belirten Emiroğlu, ülkemizde de Sağlık Bakanlığı’nın bu merkezin oluşturulmasına yönelik çalışma başlattığını söyledi.

Emiroğlu, kardiyoloji bölümünün haftada iki gün kalp yetmezliği polikliniği bulunduğunu kaydetti.

Kalp damar hastalıkların tüm dünyada ve ülkede en sık, bir numaralı ölüm sebebi olduğuna işaret eden Emiroğlu, onkolojik hastalıklara yönelik erken tanı merkezlerine benzer merkezlerin kalp yetmezliği için de kurulması gerektiğini belirtti.

Kalp yetmezliği konusunda farkındalığın artması gerektiğini dile getiren Emiroğlu, kalp yetmezliği aile hikayesi olan, aşırı yorgunluk hisseden ve nefes darlığı çeken, 45 yaş sonrası bireylerin rutin kardiyolojik muayeneden geçmesi gerektiğini vurguladı.

Kalp yetmezliği grubunda hasta sayısının 20’ye ulaştığına işaret eden Emiroğlu, organ bağışının önemine vurgu yaptı.

Emiroğlu, “Organ bağışı yaparak ile kaybedilebilecek hastalara can verebilirsiniz” dedi.