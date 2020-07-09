Mülteciler misafirhaneye yerleştirildi

İçişleri Bakanlığı, 30 Suriyeli mültecinin durumu hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık açıklaması şöyle:

“Bu sabah erken saatlerde Sahil Güvenlik ekipleri ve Polis Teşkilatının işbirliği ile Güzelyurt İlçesine bağlı Yayla Köyü sahillerinde 20'si erkek, 3'ü kadın ve 7'si çocuk, toplam 30 Suriyeli mültecinin ülkeye kaçak yollarla giriş yaparken yakalanmasının ardından, önce Güzelyurt Kaymakamlığı ve Polis Müdürlüğü olaya müdahale etmiş, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars'ın girişimleri, Maliye Bakanlığının destekleri ile mültecilere güvenli ve sağlık koşullarına uygun geçici süre konaklayacakları misafirhaneler sağlanmıştır.

Polisin dur çağrısına uymayıp hafif yaralanan gemi kaptanı ve bir mülteci, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin ardından müşahede altına alınmıştır.

Yakalanan 30 mülteci, Uluslararası Mülteci Haklarına göz önünde bulundurularak, Covid-19 testleri yapılıp sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından geçici süre kalacakları sağlık koşulları uygun misafirhanelere nakledilecek. Mültecilerin iaşe ve ibate ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli çalışma da tamamlandı”