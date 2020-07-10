Merit Park'ta ruhu dinlendiren mekan

Merit Park Hotel bünyesinde hizmet veren Park’ta Meyhane kısa sürede damak tadına düşkün insanların uğrak noktası olmayı başardı.

Meyhane kültürüne tamamen bağlı kalınarak taş duvarlardan inşa edilen Park’ta Meyhane, dekoru ile konuklarını eski meyhane atmosferine yolculuk yaptırıyor.

Gramafon’dan yükselen 70’li yıllar meyhane müzikleri ile Kıbrıs meyhane müziklerinin harmanlandığı Park’ta Meyhane’de nostalji dolu anlar yaşanıyor.

Mekan, Kıbrıs usulü soğuk mezeler, ara sıcaklar, ana yemekler, salata ve tatlılarının çeşitliliği ile oldukça zengin bir menüye sahip.

Muhteşem manzarasıyla da dikkat çeken Park’ta Meyhane konuklarına lezzet şöleni yaratmakla kalmıyor aynı zamanda ruhlarına da ince dokunuşlar yapıyor.

Park’ta Meyhane sizlere gökyüzünün göz alıcı maviliği ve Akdeniz’in uçsuz bucaksız ihtişamının kesiştiği noktada, ufuk çizgisinde bir akşam yemeği yeme fırsatı sunuyor. Kapalı alanda müziğin büyülü ezgisi, açık alanda ise dalga seslerinin melodileri eşliğinde günün tadını çıkarabilirsiniz.

Yemeklerin lezzetine ve çeşitliliğine önem verdiği kadar temiz ve hijyenik olmasına da önem veren Park’ta Meyhane tamamen uzman bir kadro ile yoluna durmaksızın devam ediyor. İnanılmaz Kıbrıs lezzetleri ve Meyhane kültürünü haftanın her günü Park’ta Meyhane de bulabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2020, 10:51