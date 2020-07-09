Yurtdışından gelen iki kişi pozitif

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Güney Kıbrıs'ta bugün yapılan testler sonucunda iki kişide corona virüs saptandı

Yurtdışından gelen iki kişi pozitif
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Güney Kıbrıs’ta bugün bin 159 test yapıldı, 2 yeni korona virüs vakası tespit edildi. Böylelikle toplam vaka sayısı bin 10’a yükselmiş oldu. Tespit edilen vakaların yurt dışından geldiği ifade edildi.
Güney Kıbrıs’ta korona virüs nedeniyle bugüne kadar 26 kişi hayatını kaybetti.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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YORUMLAR
Veli
Veli - 2 saat Önce

Gayet dogal. Guneyde kurallari cok gevsettiler bu yuzden vakalar artmaya basladi, daha da artacak buyuk ihtimalle.

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