Yurtdışından gelen iki kişi pozitif

Güney Kıbrıs’ta bugün bin 159 test yapıldı, 2 yeni korona virüs vakası tespit edildi. Böylelikle toplam vaka sayısı bin 10’a yükselmiş oldu. Tespit edilen vakaların yurt dışından geldiği ifade edildi.

Güney Kıbrıs’ta korona virüs nedeniyle bugüne kadar 26 kişi hayatını kaybetti.