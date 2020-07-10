Her golün değeri var

Abdullah ZAİFOĞLU

K-Pet Süper Lig’de Mağusa Türk Gücü şampiyonluğunu ilan ederken gözler tamamen alt sıralara çevrildi.

Şampiyon Mağusa Türk Gücü’nün diğer bir hedefi de kupayı kazanmak ve iki yıl üst üste hem lig hem de kupayı kazanmak olacak.

Alt sıralarda ise play-out oynamamak ve son iki sıraya inmeme mücadelesi devam ediyor. Son iki sırada yer alan Düzkaya ve G.Gücü’nün işleri çok çok zor. K.Kaymaklı dahil birçok takım play-out potasından çıkmaya çalışacaklar.

Bu hafta oynanacak olan maçlarda kayıp yaşayan takımlar bu kayıpları fazlası ile arayacaklar. Hedefi olmayan takımların da maçlarının sonuçları birçok takımı yakından ilgilendirecek.

Binatlı-MTG

Binatlı kazanmak zorunda

Binatlı halen play-out potasında ve lideri konuk edeceği maçtan mutlaka puan veya puanlar almalı. Rakibinin şampiyon olması onlara rehavet getirmemeli. Çünkü güçlü bir kadroları var. Binatlı verilen aradan sonra mağlup olmayan takımlarımızdan biri. Oyundan kopmayan bir takım.

Mağusa Türk Gücü mutlu sona ulaşmış ve bundan sonraki hedefi de kupa olacak. Belki kupayı düşünerek olası sakatlık ve cezalarla karşılaşmamak için farklı kadrolarla da maça çıkabilir. Alıp alamayacakları puan veya puanlar birçok takımı etkileyecek.

Gençlik Gücü-Türk Ocağı

Gençlik Gücü için son maçlar

Gençlik Gücü matematiksel olarak ligden düşmese bile oluşan puan farkını kapatması çok zor. Son 6 maçını kazanamayan ve moral olarak da çok gerilerde olan ev sahibinin kupa hedefi olan rakibi karşısında yine işi zor.

Türk Ocağı da rakibi gibi son 6 maçında galibiyetle tanışamazken kupada yoluna devam ediyor. Rakibine göre daha iyi bir kadroya sahip bir takım. Kazanamamanın verdiği psikolojik baskıyı atmak için kazanmak isteyecekler.

Yenicami-Çetinkaya

Çetinkaya kazanmaya mecbur

Yenicami son maçta Mağusa Türk Gücü’ne adeta ecel terleri döktürdü. Aradan sonra kaybetmeyen Yenicami yine kaybetmek istemiyor. Rakibi ile son senelerde yaşananlar dikkate alındığında zor bir maç olacak gibi.

Çetinkaya son maçta kendi evinde Lefke’ye mağlup olarak çok zor durumda kaldı. Yenicami maçında alınacak bir mağlubiyet ve Düzkaya’nın galibiyeti onları son iki sıranın içine atacak. Bu da onlar adına hiç iyi olmaz. Yeni teknik adamı ile farklı bir havada maça çıkacaklar.

Doğan Türk Birliği-Küçük Kaymaklı

Küçük Kaymaklı kaybetmemeli

Ev sahibi son 3 maçtır galibiyete hasret. İyi bir kadrosu olmasına rağmen istediği sonuçları alamıyor. Diğer rakipleri gibi onların da aklı kupada. Yaşanan sakatlıklar ve olası cezalar nedeniyle de farklı kadrolarla maçlara çıkıyor. Bunda kupayı düşündüklerini de söyleyebiliriz.

Küçük Kaymaklı galibiyeti unuttuğu kötü de oynuyor. En azından kaybetmemeli, kaybeder ve rakipleri kazanırsa kalan maçları da dikkate alındığında zor günler yaşayabilir. Takımın çok genç olması kalan bu zor maçlarda işlerini daha da zorlaştıracak.

Düzkaya-Cihangir

Düzkaya son kozunu oynayacak

Düzkaya kendi evinde hedefsiz kalan ama ne yapacağı da bilinmeyen rakibi karşısında mutlaka kazanmalıdır. Kazanırsa Çetinkaya’nın olası mağlubiyeti ile son iki sıradan kurtulacak. Kaybederler ve üzerindekiler kazanırsa büyük bir olasılıkla defteri dürerler.

Cihangir uzun haftalar sonra çok farklı bir galibiyet alarak hiç değilse moral buldu. Eldeki kadrosu ile daha iyi yerlerde olması gerekirken hedefsiz kalmaları onları maçlar bitse de gitsek havasına sokmuş gibi.

Lefke-Baf Ülkü Yurdu

Karadağ’dan çıkmak zor

Lefke belki de çekinerek geldiği Çetinkaya deplasmanından galibiyetle dönerek derin bir oh çekti. Bu hafta yine zor durumda olan Baf Ülkü Yurdu’nu konuk edecek. Evinde mutlaka kazanmak isteyen Lefke, evinde kaybetmek istemiyor.

Baf Ülkü Yurdu bu zor deplasmandan en azından kaybetmeden dönmek zorunda. Kaybederse altındakilerin kazanması halinde play-out potasına girecek. Özellikle kendi evinde çok daha iyi oynayan rakibi karşısında işleri beklediğinden zor olabilir.

Hamitköy- Merit A.Yeşilova

Hedefleri için oynayacaklar

Hamitköy deplasmanda K.Kaymaklı’yı mağlup ederek çok değerli 3 puan aldı. Ancak bu maç onlar için belki de sezonun en zor maçı olacak. Mutlaka kazanmak isteyecekler, ancak karşılarında ligin en formda ve en golcü takımı olacak. Yine de hiçbir maçın oynanmadan kazılmadığı unutmamalıdırlar.

Aradan sonra kaybetmeyen ve farklı galibiyetler alan Merit Alsancak Yeşilova yakaladığı ikinciliği kaybetmemek ve kupada olmamanın moralsizliğini ligi ikinci sırada tamamlayarak moral bulmaya çalışacak. Rakibi karşısında favori olmalarına rağmen böyle maçlar her zaman en zor maçlar olur.

Gönyeli-Göçmenköy

İkisi de kazanmak zorunda

Gönyeli son haftalarda istediği sonuçları alamayarak play-out potasının içinde kaldı. Kendi evinde son maçta zor da olsa kazanan Göçmenköy’ü konuk edecek. Kazanmak zorunda oldukları bir maça çıkacaklar. Kaybederlerse potadan çıkmaları çok ama çok zor olacak.

Göçmenköy çok zor da olsa Düzkaya karşısında galip gelerek potanın dışına çıktı. Mutlak kazanmak isteyen rakibi karşısında en azından kaybetmemek isteyecek. Kazanması halinde bu haftalar adına az da olsa rahatlamış olacak.